YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

Zdroj: neowin.net2
Google na YouTube testuje změnu, která uživatele nepotěší. Tlačítko pro vyjádření nesouhlasu mizí z lišty i u klasických videí a přesouvá se do skryté nabídky. Kritika na sebe nenechala dlouho čekat.
Celá sága začala v roce 2021. Tehdy Google skryl veřejný počet „dislajků“ u všech videí. Uživatelé hlasitě protestovali, Google ale neustoupil a čísla nejsou vidět dodnes. Samotné tlačítko však zůstalo na svém místě vedle palce nahoru. Teď to vypadá, že i jeho dny jsou sečteny.
U krátkých videí Shorts už Google tlačítko schoval letos v červnu. Testoval to přitom už od roku 2024. Stejný experiment se teď objevuje i u klasických videí.
Tři kliknutí místo jednoho
Uživatelé si změny všimli zhruba před dvěma týdny a začali sdílet snímky obrazovky. Vedle tlačítka „Líbí se mi“ už jeho protějšek nenajdete. Kdo chce dát videu palec dolů, musí otevřít nabídku pod třemi tečkami na konci lišty s akcemi. Tam se volba „Nelíbí se mi“ skrývá těsně nad možností video nahlásit.
Diváci ani tvůrci nadšení nejsou
Reakce jsou podobně kritické jako v roce 2021. Podle jednoho z uživatelů tak platforma bere lidem jeden z mála jednoduchých způsobů, jak dát najevo nespokojenost. Jiný, sám tvůrce obsahu, doplnil, že mu dislajky pomáhaly pochopit, co se divákům na jeho videích nelíbí. A to i poté, co čísla zmizela z veřejného pohledu.
Další připomínají, že tlačítko se hodilo hlavně u návodů. Rychle napovědělo, jestli video stojí za zhlédnutí, nebo jestli radí nesmysly. Náhrady jako volba „Nezajímá mě to“ podle mnohých zatím nefungují tak spolehlivě, aby dislike nahradily.
Zatím jen test
Změna se netýká všech. Řada uživatelů na Redditu hlásí, že tlačítko u nich zůstává na svém místě. Google tedy zjevně spustil omezený A/B test. Zda novinku nakonec zavede plošně, nebo jen zkoumá, jak lidé zareagují, zatím není jasné.
Zdroj: neowin.net
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Komentáře
Michal Krajči22. 10. 2026, 14:03
Je to škoda že to dávajú preč… Na všetky AI videá som dával dislike a teraz nemám tú možnosť… :-/
Jan S22. 10. 2026, 13:52
Nevím jestli test ale u všech videií není možnost dát palec dolů jen skrze tečky – jako by se učily z Russka