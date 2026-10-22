YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

• 22. 10. 2026#Aktualizace #Ostatní
YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

Zdroj: neowin.net

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Google na YouTube testuje změnu, která uživatele nepotěší. Tlačítko pro vyjádření nesouhlasu mizí z lišty i u klasických videí a přesouvá se do skryté nabídky. Kritika na sebe nenechala dlouho čekat.

Celá sága začala v roce 2021. Tehdy Google skryl veřejný počet „dislajků“ u všech videí. Uživatelé hlasitě protestovali, Google ale neustoupil a čísla nejsou vidět dodnes. Samotné tlačítko však zůstalo na svém místě vedle palce nahoru. Teď to vypadá, že i jeho dny jsou sečteny.

U krátkých videí Shorts už Google tlačítko schoval letos v červnu. Testoval to přitom už od roku 2024. Stejný experiment se teď objevuje i u klasických videí.

Youtube Dislike

Zdroj: neowin.net

Tři kliknutí místo jednoho

Uživatelé si změny všimli zhruba před dvěma týdny a začali sdílet snímky obrazovky. Vedle tlačítka „Líbí se mi“ už jeho protějšek nenajdete. Kdo chce dát videu palec dolů, musí otevřít nabídku pod třemi tečkami na konci lišty s akcemi. Tam se volba „Nelíbí se mi“ skrývá těsně nad možností video nahlásit.

Diváci ani tvůrci nadšení nejsou

Reakce jsou podobně kritické jako v roce 2021. Podle jednoho z uživatelů tak platforma bere lidem jeden z mála jednoduchých způsobů, jak dát najevo nespokojenost. Jiný, sám tvůrce obsahu, doplnil, že mu dislajky pomáhaly pochopit, co se divákům na jeho videích nelíbí. A to i poté, co čísla zmizela z veřejného pohledu.

Další připomínají, že tlačítko se hodilo hlavně u návodů. Rychle napovědělo, jestli video stojí za zhlédnutí, nebo jestli radí nesmysly. Náhrady jako volba „Nezajímá mě to“ podle mnohých zatím nefungují tak spolehlivě, aby dislike nahradily.

Youtube Dislike

Zdroj: neowin.net

Zatím jen test

Změna se netýká všech. Řada uživatelů na Redditu hlásí, že tlačítko u nich zůstává na svém místě. Google tedy zjevně spustil omezený A/B test. Zda novinku nakonec zavede plošně, nebo jen zkoumá, jak lidé zareagují, zatím není jasné.

Zdroj: neowin.net

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Profilovka

Narodil se velmi mlád a zatím je stále ještě naživu. Už v dětství ho přitahovaly bity a bajty: od programovatelné kalkulačky, přes C64, MS-DOS a Windows pak (téměř proti své vůli) doputoval do univerza jménem Apple - a už v něm zůstal.

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Komentáře

Michal Krajči

VIP 22. 10. 2026, 14:03

Je to škoda že to dávajú preč… Na všetky AI videá som dával dislike a teraz nemám tú možnosť… :-/

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Jan S

22. 10. 2026, 13:52

Nevím jestli test ale u všech videií není možnost dát palec dolů jen skrze tečky – jako by se učily z Russka

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