O2 rozšiřuje Data Pas do dalších destinací, nově pokryje 101 zemí

Zdroj: O2
Mobilní operátoři se snaží nabídnout i speciální balíčky do zahraničí, tedy mimo EU. Spoléhají tak trochu na to, že si zákazník nechce zařizovat novou SIM kartu pro danou oblast. Na druhou stranu mohou v některých případech být výhodnější, nebo nestojí za to podstupovat nastavení kvůli několika dnům nebo menším nárokům na připojení. O2 nyní má další důvody k lákání na Data Pas.
Rozšíření o další země
O2 analyzuje průběžně, kam jeho klienti cestují, respektive odkud se připojují ze zahraničí. Při srovnání období od ledna do září let 2025 a 2026 vyšlo najevo, že vzrostl počet cest zákazníků do Maroka o 22 % a na Kapverdy o 13 %. Během loňských podzimních prázdnin patřily mezi oblíbené destinace Egypt, Turecko, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty, USA nebo právě Maroko.
I proto došlo na rozšíření zemí, kde lze používat Data Pas. Konkrétně mohou klienti používat tyto balíčky nově také v Maroku, na Kapverdách, Seychelách, Tchaj-wanu, v Bahrajnu a Bangladéši. Seznam zemí se tak rozšiřuje na 101 zemí světa. O2 sice uvádí, že se jedná o neomezené balíčky, ale ve skutečnosti mají jen první nastavený objem plnou rychlostí, pak dojde ke zpomalení na 384 Kbps. Budou tak stále fungovat chatovací služby a případně některé další nenáročné aplikace.
Nabízí se ale alternativy, například v podobě Saily, kde si můžete objednat eSIM za výhodnější ceny, přičemž také dochází na zpomalení, ale ve většině případů na 1 Mbps.
Zdroj: Tisková zpráva
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