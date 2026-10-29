Konec jedné aplikace: Samsung od prosince ruší službu Samsung News

Zdroj: Samsung
Mobilní telefony s Androidem mnohdy obsahují duplicitní služby a aplikace. Například můžete na smartphonu najít jednu aplikaci od Googlu a druhou se stejným zaměřením od výrobce mobilu. To je i případ Samsungu, byť v poslední době jde vidět redukce takových případů. Tentokrát zde máme konec služby Samsung News.
Samsung News
Aplikace Samsung News je poháněna službou Taboola a již nějakou dobu ji mohou využívat i uživatelé v České republice. Samsung ale nyní oznamuje uživatelům, že Samsung News končí. Konkrétně se tak stane 21. prosince. V oznámení se nepíší nějaké bližší podrobnosti, proč se tak děje, ani to, jestli se nabízí náhradní řešení.
Samsung News není ale jen aplikace na mobilu. Nabízí i widget na domovskou obrazovku, který po zmíněném datu nebude zobrazovat obsah. Nabídka obsahu zmizí i z levého panelu na domácí obrazovce. Dá se předpokládat, že náhradou bude Google Discovery, tedy služba, která je dostupná na mnoha mobilech.
Samsung pravděpodobně řeší náklady na provoz a je jednodušší, když toto převezme kompletně Google. Není ale úplně potvrzeno, že právě Discovery převezme úlohu informování o zprávách ze světa na mobilech.
Zdroj: androidauthority.com
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