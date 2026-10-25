Novinka od Honoru: Herní tablet s větráčkem a s 240Hz OLED panelem

Zdroj: Honor
Honor představil nové herní smartphony, přičemž jeden z nich má dokonce dva větráky. Co se ale moc často nevidí, aby tablet s Androidem měl také větrák, tedy aktivní chlazení. Honor WIN Tablet je tak unikátem na současném trhu.
Honor představuje řadu Win 2: Herní smartphony s aktivním chlazením, jeden má dva větráky
Herní bestie?
Honor WIN Tablet sice nedostal nejnovější procesor od Qualcommu, ale i tak Snapdragon 8 Elite Gen 5 dokáže při delším hraní zatopit. Aby nedocházelo ke snižování výkonu, tak v oblasti fotomodulu je větrák s 15 000 rpm, který umí snížit teplotu až o 8°C. Aby toho nebylo málo, pod mřížkou nasávání je LED světlo s mnoha barvami, aby bylo jasné, že se jedná o herní tablet.
Větráčkem to nekončí, jelikož Honor nasadil OLED displej, který dosahuje na 6000 nitů a dokonce zvládne i 240Hz obnovovací frekvenci, ale jen u vybraných her. Dá se tedy říci, že tento 8,4palcový panel patří mezi ty nejlepší u tabletů. Honor pokračoval a do takto malého tabletu rovnou nacpal baterii o kapacitě 10 000 mAh, byť tloušťka je jen 6,1 mm.
Slabým místem jsou foťáky, ale to není nic překvapivého u tabletů. Honor WIN Tablet má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 14 600 Kč. Kdy a jestli se dostane do Evropy, není zatím jasné.
Specifikace Honor WIN Tablet
- displej: 8,4 palců, OLED, 2304 x 1440 pixelů (324 PPI), až 240 Hz (240/185/165/120/90/60 Hz), jas až 6000 nitů (APL), 10bit (1,07 miliardy barev), DCI-P3, kontrast 1000000:1, 93% poměr obrazovky k tělu
- procesor: Snapdragon 8 Elite (5. generace), 8jádrový (2x Prime 4,6 GHz + 6x Performance 3,62 GHz)
- RAM: 12/16 LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 UFS 4.1
- Operační systém: Android 17, MagicOS 11
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (f/2,0, AF)
- přední: 8 Mpx (f/2,0, FF)
- stereo
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 GHz a 5 GHz, 2×2 MIMO, MLO, 4096 QAM, 160 MHz, MU-MIMO), Bluetooth 6.0 (BLE, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC 5.0, ASHA), USB-C
- rozměry a hmotnost: 189,34 x 121,48 x 6,1 mm, 315 gramů
- baterie a nabíjení: 10000 mAh, 66W rychlé nabíjení (kompatibilní s 40W/35W/22,5W/10W), 27W reverzní drátové nabíjení
Zdroje: honor.com, honor.com, fonearena.com
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