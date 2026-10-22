Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X Wide

Coolpad Cool X Wide | Zdroj: JD.com
První širokoúhlý telefon se systémem Android na světě překvapivě vychází z dílny společnosti Coolpad, která nyní vydává cenově dostupného zástupce s názvem Cool X Wide. Čínský výrobce oproti konkurenčnímu modelu Pura X View od firmy Huawei tahá za druhý konec. Ve vybraných zemích spouští systém předobjednávek, díky němuž máme k dispozici seznam specifikací a fotografie zařízení.
Dobrý pokus
Konstrukci měřící 150,3 x 94,5 x 8,95 mm v čele zabírá 6,38palcový TFT LCD displej v poměru stran 16:10. Panel nabízí HD rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Uvnitř poběží čipová sada Helio G99 od MediaTeku, kterou kombinují se třemi různými konfiguracemi paměti (8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB). Ke všemu potěší dostupný slot pro paměťovou microSD kartu (až 256 GB).
Do zadní části byl nasazen hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu s druhým makro snímačem bez upřesněného rozlišení. Naopak vpředu čeká 8MPx selfie kamerka. Celkovou výdrž udává 4 600mAh článek baterie podporující technologii rychlého 18W nabíjení. Výpis výbavy podtrhuje funkce dual-SIM, snímač otisků prstů, infraport a podporu jen 4G sítí.
Novinka je jako první dostupná v Číně za cenu v přepočtu od 3 241 Kč za základní konfiguraci (8+128 GB) a vybírat lze ze tří barev (bílé, černé, červené).
Zdroje: item.jd.com, gizmochina.com, news.mydrivers.com, x.com
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