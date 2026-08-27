Tip na nákup: Alza zlevnila powerbanky, autoadaptéry i prémiové audio

Internetový obchod Alza.cz spustil vlnu slev na vybrané technologické doplňky a spotřební elektroniku. Výhodnější nabídka pokrývá široké spektrum příslušenství od výkonných powerbank a bezdrátových nabíječek přes moderní audio techniku až po výbavu pro napájení na cestách.
Nabíječky a příslušenství do auta
Cestování autem vyžaduje spolehlivé a rychlé napájení pro smartphony, navigace i další elektroniku. V nabídce se nachází široká škála moderních autoadaptérů s podporou rychlého nabíjení Power Delivery i bezdrátových držáků s nejnovějším magnetickým standardem Qi2.
- Swissten CL Adaptér USB-C PD + USB-A 63 W černý + kabel USB-C/USB-C 1 m (-37 %)
- Epico UltraDrive Qi2 Alu Mag+ bezdrátová nabíječka do auta ED70 – černá (-25 %)
- Swissten CL adaptér s výstupem 3x CL, 2x UCB-C PD a 1x USB-A QA 3.0, 108W – 216W (-23 %)
- CONNECT IT Duplex (-22 %)
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Powerbanky a záložní zdroje
Dostatek energie mimo dosah elektrické sítě zajistí moderní powerbanky. Mezi zlevněnými modely lze nalézt kompaktní magnetické baterie s podporou Qi2 i vysokovýkonné stanice schopné napájet notebooky prostřednictvím rychlého standardu Power Delivery.
- VERBATIM Charge ‚n‘ Go 3v1 Qi2 Power Bank 5000 mAh šedá (-23 %)
- Spello ForcePack Alu 10000mAh SM71 – vesmírně šedá (-21 %)
- Tactical BadAss 10050mAh (-20 %)
- AlzaPower Loop 10000mAh Power Delivery (45W) šedá (-10 %)
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Audio technika a reproduktory
Kvalitní poslech hudby a podcastů na cestách i v domácnosti zajišťuje zlevněná audio technika. Zastoupeny jsou přenosné Bluetooth reproduktory s vysokou odolností, prémiové kompaktní modely i bezdrátová sluchátka pro každodenní použití.
- YENKEE YSP 55BK BT MAMBO L černá (-36 %)
- Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen. Natural Aluminium (-35 %)
- EDIFIER ES60 černý (-21 %)
- Niceboy Pulsar (-20 %)
- AlzaPower Quest 5, černý (-10 %)
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Další zajímavé výběry
Pro uživatele hledající komplexní řešení pro noční stolek nebo pracovní stůl je k dispozici také multifunkční bezdrátová nabíjecí stanice. Model FIXED Powerstation umožňuje současně bezdrátově napájet až tři zařízení ekosystému Samsung, včetně telefonu, hodinek a sluchátek.
- FIXED Powerstation pro Samsung s bezdrátovým nabíjením až pro 3 zařízení černý (-25 %)
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