Tip na nákup: Alza zlevnila powerbanky, autoadaptéry i prémiové audio KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 27. 8. 2026#Příslušenství
Tip na nákup: Alza zlevnila powerbanky, autoadaptéry i prémiové audio

Internetový obchod Alza.cz spustil vlnu slev na vybrané technologické doplňky a spotřební elektroniku. Výhodnější nabídka pokrývá široké spektrum příslušenství od výkonných powerbank a bezdrátových nabíječek přes moderní audio techniku až po výbavu pro napájení na cestách.

Nabíječky a příslušenství do auta

Cestování autem vyžaduje spolehlivé a rychlé napájení pro smartphony, navigace i další elektroniku. V nabídce se nachází široká škála moderních autoadaptérů s podporou rychlého nabíjení Power Delivery i bezdrátových držáků s nejnovějším magnetickým standardem Qi2.

Powerbanky a záložní zdroje

Dostatek energie mimo dosah elektrické sítě zajistí moderní powerbanky. Mezi zlevněnými modely lze nalézt kompaktní magnetické baterie s podporou Qi2 i vysokovýkonné stanice schopné napájet notebooky prostřednictvím rychlého standardu Power Delivery.

Audio technika a reproduktory

Kvalitní poslech hudby a podcastů na cestách i v domácnosti zajišťuje zlevněná audio technika. Zastoupeny jsou přenosné Bluetooth reproduktory s vysokou odolností, prémiové kompaktní modely i bezdrátová sluchátka pro každodenní použití.

Další zajímavé výběry

Pro uživatele hledající komplexní řešení pro noční stolek nebo pracovní stůl je k dispozici také multifunkční bezdrátová nabíjecí stanice. Model FIXED Powerstation umožňuje současně bezdrátově napájet až tři zařízení ekosystému Samsung, včetně telefonu, hodinek a sluchátek.

Kompletní nabídku zlevněného zboží a další akční nabídky naleznete přímo na webu Alza.cz. Využijte příležitost k nákupu špičkové elektroniky a technických doplňků od lídra na trhu.

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