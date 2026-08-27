Kaktus rozdává neomezená data na víkend, stačí si je aktivovat v aplikaci

• 27. 8. 2026#Mobilní operátoři
Kaktus rozdává neomezená data na víkend, stačí si je aktivovat v aplikaci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sem tam se mobilní a virtuální operátoři rozhýbou k zajímavé akci nebo bonusu. Tentokrát zde máme lákadlo od Kaktusu v podobě neomezených dat.

Neomezená data na víkend

Tentokrát zde máme akci v podobě neomezených dat na víkend, a to zcela zdarma. Není zde jakákoliv podmínka v podobě nákupu nebo něco komplikovaného, co byste museli splnit. Dle podmínek je akce určena pro všechny klienty tohoto virtuála.

Abyste získali neomezená data na víkend, musíte v aplikaci tuto možnost aktivovat. Nachází se v sekci odměny. Po aktivaci vám přijde potvrzovací SMS zpráva s podrobnosti.

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Zdroj: @operatorivcr

Neomezená data si můžete aktivovat od 27. 8. 2026 do 30. 8. 2026 23:59, přičemž tento bonusový balíček je platný od 29. 8. 2026 do 30. 8. 2026 23:59. Pakliže se budete nacházet v nějaké zemi v EU, můžete využít 3,5 GB dat. Více podmínek zde není.

Zdroj: x.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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