Acer do řady Iconia zařazuje tři tablety

Jedna z nejstarších řad od společnosti Acer aktuálně prochází významnou aktualizací, za kterou stojí hned tři novinky v podobě tabletů. Zástupci nesou přesné názvy Iconia Duo S14, Iconia Duo S12 a Iconia Duo D12. Navíc vyvěšení na českých stránkách výrobce předpovídá oficiální dostupnost v rámci našeho trhu. Pro uživatele jsou především připraveny obrovské displeje, velké baterie nebo uspokojivý hardware.
Zvládnou všechno
Rovnou to nejlepší naleznete u modelu Iconia Duo S14, kde čeká 14,2palcový OLED displej s 2,8K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží procesor Dimensity 8300 od MediaTeku, na něhož navazuje 8GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště. To lze rozšířit až 1TB microSD kartou.
Výdrž udává 10 000mAh baterie podporující 20W nabíjení. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16. Záda nesou dva objektivy fotoaparátu (13 + 5 MPx) a vpředu je připravena 8MPx kamerka. Další výbava zahrnuje dva mikrofony, čtyři stereo reproduktory, čtečku otisků prstů či dva USB-C porty.
Iconia Duo S12 přichází s 12,2palcovým panelem, který nabízí stejnou konfiguraci jako zástupce výše. Dále ve vnitřní sestavě byl vystřídán pouze čipset za Dimensity 7400 a přidána menší 8 000mAh baterie. Vzadu najdete jeden 13MPx fotoaparát, zatímco dopředu nasadili slabší 5MPx kamerku. Výpis uzavírají jen dva stereo reproduktory.
Dnešní přírůstky podtrhuje nejslabší varianta s názvem Iconia Duo D12. Vpředu disponuje 12,2palcovým OLED displejem. Ten dosahuje na 2,4K rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní šasi vyplňuje čip Helio G99 po boku 8GB paměti RAM. Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště včetně možnosti rozšíření až o 1 TB.
Zadní straně patří 8MPx fotoaparát, kdežto přední stranu zabírá základní 5MPx kamerka na videohovory. Zbytek specifikací převzal od tabletu Duo S12, takže i zde platí 8 000mAh baterie, dva stereo reproduktory nebo jeden USB-C port. Nakonec datum spuštění prodeje a konečné ceny bychom měli zjistit již v nejbližších dnech.
