• 2. 6. 2026#Android #Ostatní
Acer do řady Iconia zařazuje tři tablety

Acer Iconia Duo S12 | Zdroj: Acer

Jedna z nejstarších řad od společnosti Acer aktuálně prochází významnou aktualizací, za kterou stojí hned tři novinky v podobě tabletů. Zástupci nesou přesné názvy Iconia Duo S14, Iconia Duo S12 a Iconia Duo D12. Navíc vyvěšení na českých stránkách výrobce předpovídá oficiální dostupnost v rámci našeho trhu. Pro uživatele jsou především připraveny obrovské displeje, velké baterie nebo uspokojivý hardware.

Zvládnou všechno

Rovnou to nejlepší naleznete u modelu Iconia Duo S14, kde čeká 14,2palcový OLED displej s 2,8K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží procesor Dimensity 8300 od MediaTeku, na něhož navazuje 8GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště. To lze rozšířit až 1TB microSD kartou.

Acer Iconia Duo S14 | Zdroj: Acer

Výdrž udává 10 000mAh baterie podporující 20W nabíjení. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16. Záda nesou dva objektivy fotoaparátu (13 + 5 MPx) a vpředu je připravena 8MPx kamerka. Další výbava zahrnuje dva mikrofony, čtyři stereo reproduktory, čtečku otisků prstů či dva USB-C porty.

Acer Iconia Duo S12 | Zdroj: Acer

Iconia Duo S12 přichází s 12,2palcovým panelem, který nabízí stejnou konfiguraci jako zástupce výše. Dále ve vnitřní sestavě byl vystřídán pouze čipset za Dimensity 7400 a přidána menší 8 000mAh baterie. Vzadu najdete jeden 13MPx fotoaparát, zatímco dopředu nasadili slabší 5MPx kamerku. Výpis uzavírají jen dva stereo reproduktory.

Dnešní přírůstky podtrhuje nejslabší varianta s názvem Iconia Duo D12. Vpředu disponuje 12,2palcovým OLED displejem. Ten dosahuje na 2,4K rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní šasi vyplňuje čip Helio G99 po boku 8GB paměti RAM. Uživatelská data pobere 128GB interní úložiště včetně možnosti rozšíření až o 1 TB.

Acer Iconia Duo D12 | Zdroj: Acer

Zadní straně patří 8MPx fotoaparát, kdežto přední stranu zabírá základní 5MPx kamerka na videohovory. Zbytek specifikací převzal od tabletu Duo S12, takže i zde platí 8 000mAh baterie, dva stereo reproduktory nebo jeden USB-C port. Nakonec datum spuštění prodeje a konečné ceny bychom měli zjistit již v nejbližších dnech.

Zdroje: acer.com, acer.com, acer.com, gizmochina.com, fonearena.com

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

