Plaud Note Pro: když se z výborného stane ten nejlepší

Před časem jsem recenzoval Plaud Note a přiznal jsem, že ve mně vzbudil nečekaně moc emocí. Na konci jsem slíbil, že se brzy vrátím s recenzí dalšího produktu od Plaud a že se příště víc zaměřím na nabízené šablony. Slib je slib – a tady ho plním. Tentokrát mám totiž v ruce Plaud Note Pro.
Když jsem psal o původním Note, končil jsem otázkou „Tak na co ještě čekáte?“. Sám jsem ovšem na něco čekal: na verzi, která vychytá to málo, co mi na jinak skvělém zařízení trošku scházelo. A světe div se – Note Pro přesně tahle místa řeší. Pojďme si projít, v čem je „prozatím nejlepší“ skutečně lepší.
Krátké připomenutí pro ty, kdo předchozí recenzi nečetli
Kdybyste náhodou mou první recenzi nečetli (a měli byste – je to dobré čtení, uvidíte): Plaud je malé nahrávací zařízení velikosti kreditní karty, které spolupracuje s aplikací poháněnou umělou inteligencí. Nahrajete poradu, telefonát, rozhovor nebo jen své vlastní myšlenky, a AI vám z toho udělá přepis, shrnutí, seznam úkolů či myšlenkovou mapu. Zní to jednoduše, a ono to jednoduché skutečně je – v tom je celé kouzlo.
Pokud jste tedy manažer, asistentka, freelancer, konzultant, novinář, student nebo prostě člověk, který tráví hodně času konverzacemi, které stojí za zachycení – čtěte dál.
Co zůstalo stejné (a dobře, že zůstalo)
Začnu tím, co se nemění, protože je to vlastně dobrá zpráva. Note Pro váží stále zanedbatelných 30 gramů a je pořád tenký jako pár kreditních karet. Magnetický „MagSafe“ koncept přežil – přístroj si i s pouzdrem přicvaknete na záda iPhonu (nebo na jakýkoli telefon přes přiložený kovový kroužek) a máte ho po ruce. Minimalistický, precizně zpracovaný kov, na který jsem pěl chválu minule, zůstal také.
A hlavně: zůstal celý ekosystém. Stejná aplikace, stejná filozofie, stejné předplatné. To je důležité pochopit dřív, než se pustíme do rozdílů – nekupujete si jiný software, kupujete si lepší hardware a o něco vyladěnější každodenní zážitek. Obě zařízení dělají v jádru totéž. Otázka tedy nezní „umí Pro něco, co Note neumí?“, ale spíš „dělá Pro to společné citelně líp?“. A na to je jsou odpovědi jasné, protože Pro skutečně JE lepší.
Konečně vidíte, co se děje – AMOLED displej
Na původním Note mě drobně iritovalo toto: po zmáčknutí tlačítka se rozsvítila titěrná notifikační dioda a vy jste tak nějak museli věřit, že přístroj opravdu nahrává. Note Pro tuhle nejistotu odstraňuje. Dostal totiž malý 0,95″ AMOLED displej, na kterém vidíte indikaci nahrávání, stav baterie i délku záznamu. Žádné dohady, žádné „nahrává to vůbec?“. Maličkost? Možná. Ale je to přesně ten druh maličkosti, kterou oceníte uprostřed důležité schůzky, kde si nemůžete dovolit, aby vám nahrávka nevyšla.
Slyší líp a dál – čtyři mikrofony a beamforming
Tady je podle mě největší skok. Zatímco původní Note pracuje se dvěma MEMS mikrofony, Note Pro jich má hned čtyři (plus stále přítomný snímač pro hovory). K tomu přidává dedikovanou jednotku pro zpracování hlasu, která zvládá takzvaný beamforming – tedy prostorové „zaostření“ na jednotlivé hlasy. V praxi to znamená dvě věci: výrazně delší dosah záchytu a podstatně lepší výsledky ve velkých, dozvučných zasedačkách, kde se hlasy překrývají.
A teď to nejhezčí na celém řetězci: kvalita zvuku a kvalita AI přepisu spolu úzce souvisí. Čím čistší vstup, tím přesnější přepis, tím lepší shrnutí. Zlepšení mikrofonů se nepřičítá, ale násobí. Pokud jste s původním Note občas dostali přepis, který v hlučnějším prostředí trochu plaval, Pro je v tomhle ohledu znatelně sebejistější.
Baterie: vydrží, dokud vydržíte vy
Výdrž byla u původního Note v pohodě, u Pro je ovšem na jiné úrovni. Note Pro zvládne nahrávat až 30 hodin ve standardním režimu, a pokud spokojíte s kratším dosahem (zhruba tři metry), vyšplháte se až k 50 hodinám na jedno nabití. To už není „výdrž na schůzku“, to je „výdrž na celý pracovní týden konferencí“. Strach, že vám přístroj vypoví v nejlepším, můžete s klidem hodit za hlavu.
Hovory – tentokrát úplně bez práce
V minulé recenzi jsem si nemohl odpustit slovní hříčku, že Plaud byl při hovoru přes AirPods „nahraný a nenahrával“. Telefonáty totiž zaznamenává přes snímač vibrací těla telefonu, což funguje skvěle – ale člověk musel nezapomenout přepnout přepínač do správné polohy. Note Pro tenhle krok bere na sebe: nahrávání hovorů je navrženo tak, aby vyžadovalo nulový vstup z vaší strany. Jinými slovy, méně přemýšlení, méně zapomenutých záznamů.
(Právní stránku věci – tedy souhlas druhé strany s nahráváním – stejně jako minule pomíjím, ale připomínám, že existuje a že je dobré ji mít na paměti.)
Víc paměti, víc jazyků
Přihodím ještě dvě čísla, která potěší: Note Pro nese 64 GB úložiště a aplikace dnes zvládá kolem 112 jazyků. Pro srovnání – když jsem psal o původním Note, chlubil jsem se „téměř 60 jazyky“. Čeština a slovenština jsou pochopitelně mezi nimi, takže pro naše končiny vše při starém. Jen je toho teď víc.
Sliby se mají plnit: pojďme na ty šablony
Slíbil jsem, že se tentokrát víc ponořím do toho, co se děje po nahrání – tedy do šablon a AI zpracování. A je to vlastně právě tahle část, kde Note Pro nejvíc profituje z nové aplikace PLAUD 3.0.
Princip zůstává: vyberete záznam a „předáte“ ho umělé inteligenci, která vám z něj připraví výstup podle zvolené šablony. Ty základní znáte z mé minulé recenze a pořád patří k nejužitečnějším:
- Kompletní přepis s rozlišením a pojmenováním jednotlivých mluvčích. Tohle používám nejvíc a v češtině (i slovenštině) to funguje velmi dobře.
- Manažerské shrnutí, které z hodinové porady udělá několik odstavců, jež skutečně dávají smysl.
- Akční úkoly – AI z konverzace vytáhne, kdo má co udělat. Pro každého, kdo deleguje, malý zázrak.
- Myšlenkové mapy, pokud potřebujete nahlas vykřičené nápady dostat do nějakého řádu.
PLAUD 3.0 ovšem přidává vrstvu navíc. S nahrávkami si totiž můžete „povídat“ – položíte otázku napříč svými záznamy a aplikace vám odpoví. A pro náročnější je tu propojení s velkými jazykovými modely (GPT, Gemini, Claude) i možnost napojit přepisy přímo do externích AI nástrojů. Z chytrého poznámkáře se tak stává plnohodnotný uzel ve vašem pracovním workflow. Přiznám se, že jsem ani teď nevyzkoušel všechno – ten prostor je obrovský – ale i to, co jsem vyzkoušet stačil, je oproti původní aplikaci znát.
Bezpečnost: beze změny, tedy na výši
Protože přístroji svěřujete citlivé informace, krátce zopakuji to podstatné: data jsou šifrována na úrovni hardwaru i během přenosu a zpracování v cloudu. Plaud splňuje standardy SOC 2 (typ II), HIPAA i evropské GDPR. V tomhle ohledu se oproti původnímu Note nemáte čeho bát.
Note Pro vás v Česku vyjde na částku okolo 4 500 Kč. Aplikaci můžete používat zdarma v rámci plánu Starter (s limitem 300 minut měsíčně a sadou připravených šablon), případně sáhnout po placených plánech: Pro za zhruba 2 100 Kč ročně s 1 200 minutami měsíčně, nebo zcela neomezený Unlimited za přibližně 5 000 Kč ročně.
Bezplatný plán je opět skvělá ochutnávka. Ale ruku na srdce – pokud Note Pro koupíte kvůli jeho hardwaru, je dost pravděpodobné, že vám 300 minut měsíčně dlouho nevystačí.
Shrnutí (psané živým člověkem, nikoliv AI)
Tak tedy: vyplatí se Pro, když původní Note funguje skvěle?
Odpověď je nečekaně přímočará. Pokud nahráváte jen občas, sami a v klidu, je původní Plaud Note pořád naprosto rozumná volba a nemusíte utrácet za nový model. Ale pokud trávíte čas ve velkých zasedačkách, na hlučných místech, často telefonujete a chcete mít jistotu kvalitního záznamu i výdrže na celé dny – Note Pro je jasná volba.
Není to revoluce, je to dotažení. Lepší mikrofony, větší dosah, displej, který vás zbaví nejistoty, výdrž, kterou jen tak nevyčerpáte, a chytřejší aplikace, která toho umí ještě o kus víc. Vzal jsem skvělý nástroj a udělal z něj nástroj, u kterého už opravdu nemám co vytknout. A to se mi nestává často.
Takže – tentokrát žádné „na co čekáte?“. Spíš tiché uznání. Plaud Note Pro je přesně ta verze, na kterou jsem čekal.
Za poskytnutí přístroje Plaud Note děkuji společnosti TYGOTEC.
