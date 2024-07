HTC U24 Pro – spartánský mobil s retro prvky [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

HTC kdysi vládlo trhu, nebo spíše udávalo tempo a představovalo jednu novinku za druhou. Bohužel jsou tyto časy pryč a dnes nemá ani nějaký podíl na trhu, respektive se řadí mezi ostatní výrobce. Firma se soustředila na virtuální a rozšířenou realitu, kde se jí daří, ale sem tam ještě představí nějaký mobil. Nedávno jsme se dočkali HTC U24 Pro, který se nám dostal do rukou na testování.

Značka známá, ale jiný mobil

Jeden z mých prvních mobilů byl právě od HTC a za celou dobu jsem jich několik vyzkoušel. Když ale držím HTC U24 Pro, tak se mi nevybavují doby minulé. HTC jde tak trochu s dobou, ale na druhou stranu jde u novinky vidět věci, kterých se mnoho výrobců zbavilo, případně je najdete u nejlevnějších mobilů.

HTC U24 Pro mě překvapilo například notifikační diodou. Dnes ale tento prvek spíše ignoruji a všímám si ho u mobilu jen v případě nabíjení. Červená znamená doplňování energie, zelená pak značí nabití. Nastavení zde chybí pro tento prvek, ale možná ho někteří ocení. Další retro věc je zde v podobě konektoru na sluchátka, tedy 3.5mm jack. Pravdou je, že bych už asi nedohledal nějaká sluchátka, která bych mohl použít, někteří budou rádi, že je zde možnost.

Co se týče konstrukce, je na první pohled relativně běžná. Zakřivený displej do stran a kovový rám. Ten ale není hladký. Po celém obvodu má zajímavou linku, která působí trochu designově. Současně jsem si na ni zvykl, a tak nějak se mi díky ní zvedá mobil ze stolu lépe. Zadní strana je matná a neulpívají na ní otisky, takže jsem mobil nemusel každou chvíli čistit. Je trochu škoda, že foťáky vystupují, ale to je už realita dnešních mobilů a asi se nevrátíme k plochým zádům.

Bude to chtít ale obal. Jednak na ochranu mobilu, ale také na vyhlazení zadní strany. Osobně jsem žádný neměl a i přes celou dobu používání jsem nezaznamenal jakékoliv poškození.

HTC U24 Pro je z pohledu konstrukce dobře udělaný mobil. I tlačítka jsou dobrá, sice úzká, ale dobře klikají. Pokud si mobil budete zkoušet nebo si ho rovnou koupíte, tak se možná vyděsíte stejně jaké já. Při zatřesení v něm něco chrastilo. Až pak mi došlo, že se jedná o foťák. Má totiž optickou stabilizaci obrazu a když se nepoužívá, tak trochu létá. Ale to je u hodně mobilů.

Čtečka a stereo

Výrobce je trochu skoupý na slovo, co se týče detailních specifikací. Nevím, jaký je maximální jas displeje, ale HTC U24 Pro to umí dobře rozpálit. Ani na letním denním přímém světle jsem neměl sebemenší problémy. OLED panel je výborný a hlavně rychlý. Má v sobě integrovanou čtečku otisků prstů. Nepatří mezi nejrychlejší, ale dostačuje a nestěžoval jsem si.

Mobil mě potěšil, že má i stereo reproduktory. Ty jsou lehce nevyvážené. Všiml jsem si toho, když jsem se hodně soustředil. To by ale nebyla největší slabina. Jsou hlasité, ale chybí jim bassy, aspoň náznak. Navíc při nejvyšší hlasitosti produkují nepřirozený zvuk. Proto radím, abyste je nedávali na 100 % při sledování videí.

Android by chtěl ještě pár úprav

Ještě nyní si pamatují, že nadstavba od HTC byla agresivní pře lety. Společnost si hrála a upravovala kde co. To už ale není případ HTC U24 Pro. Zde bych řekl, že se jedná o skoro čistý systém. Úprav je zde minimum, co se týče grafiky. Za to má HTC u mě plus. I díky tomu je použitý Android 14 velmi rychlý a také stabilní.

Navíc vše najdete tam, kde to má být. Skoro bych řekl, že se v HTC vykašlali na nějaké speciální modifikace, ale současně jsem si všiml, že někde ani není dodělaná grafika. Možná HTC křivdím až moc, ale prostě některé prvky nezapadají svým vzhledem do dnešní doby.

Sami posuďte, že první dva snímky systému vypadají normálně, na třetím jde vidět trochu nestandardní design ve spodní části a poslední s dialogovým oknem už neřeší moderní design vůbec. Je to další retro prvek, ale na funkčnost nemá vliv. Vše funguje a je rychlé. HTC U24 Pro by zasloužilo trochu více práce v systému, ale na druhou stranu to prostě funguje.

Výdrž dobrá, výkon také

HTC U24 Pro je běžný mobil a z používání bych si myslel, že má 5000mAh baterii, ale ve skutečnosti má menší. I tak vydrží dva dny používání, případně jeden náročný den. Jde jej vybít během pár hodin při hraní her, ale celkově jsem se na něj mohl spolehnout.

K dispozici je 60W technologie nabíjení, ale nabíječku jsem nedostal. HTC U24 Pro podporuje totiž Power Delivery 3.0, takže vám stačí jakékoliv běžnější. Velmi mě potěšila bezdrátová technologie, sice jen 15W, ale i tak uvítám tento způsob doplňování energie u každého mobilu.

Mobil na mě neudělal nějaký extra dojem z pohledu výdrže, ale ani nezanechal negativní postoj. HTC U24 Pro je v tomto ohledu prostě dobrý mobil.

Co se týče výkonu, tak vše fungovalo dobře. Sice nejsem nějaký hráč náročných titulů, ale ani všechny aplikace, které používám pro práci, neměly problém. Snapdragon 7 Gen 3 je velmi dobrý procesor a ve spojení se spartánským systémem v HTC U24 Pro poskytuje dobrý výkon. Vše létá velmi rychle, přepínání aplikace je bez chyb a celkově uspokojí i náročného uživatele.

V případě konektivity se nenabízí nějaké pokročilé prvky. Vše je takové standardní a jednoduše to funguje. Co ale musím HTC vytknout, je absence eSIM. Dnes by to měla být povinnost u mobilů střední třídy, zejména za takovou cenu, za jakou se tento mobil prodává. Zde si u mě firma vysloužila mínus.

Specifikace HTC U24 Pro

displej: 6,8 palců, Full HD+, AMOLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 3.1 + microSD

Android 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, telefoto (2x zoom) 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo

3.5mm jack

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/Galileo/BDS/Beidou, USB Type-C, NFC

rozměry: 167,1 x 74,9 x 8,98 mm; 198,7 gramů

baterie: 4600 mAh + 60W, bezdrátové nabíjení 15 W

Megapixely nejsou vše

Sestava zadních foťáků čítá tři senzory 50+50+8 MPx. Dají se s nimi vykouzlit dobré a pěkné snímky, ale pokusil jsem se o na náročnější scenérie, kde je potřeba dobrého dynamického rozsahu a také kvalitního softwaru. Mohu konstatovat, že jakmile máte něco skutečně náročného, tak má mobil problémy. Nejvíce to jde vidět na snímcích níže, kde jsem použil všechny tři foťáky. Jednak dynamický rozsah nestačí u některých senzorů, ale také si jde všimnout jiné interpretace. HTC U24 Pro by potřebovalo zapracovat na softwaru, aby byl výsledek minimálně konzistentnější.

Další náročná scenérie pro mobil ukazuje, jak moc si dolaďuje některé barvy. Zejména to jde vidět na prvním snímku. Neodpovídá realitě a zelená je ještě víc zelenější. Na druhou stranu se jedná o náročný snímek s protisvětlem a mohu říci, že si mobil poradil dobře.

HTC U24 Pro není fotomobil, byť má některé zajímavé specifikace. Dost to kazí software a nejrůznější automatické funkce. Pokud si ale dáte práci, lze docílit pěkných snímků. Na sociální sítě a internet rozhodně poslouží více než dostatečně.

Závěr

HTC U24 Pro mě tak trochu fascinuje. Značka známá, ale nic z původních mobilů nezůstalo, možná jen trochu vyšší cena. Výrobce se sice snaží, ale jde vidět, že zde chybí zápal. HTC U24 Pro je tak trochu směsicí všeho. Některé osloví konektorem na sluchátka, notifikační diodou, pěkným displejem, bezdrátovým nabíjením a také odolností vůči vodě a prachu.

Systém je dobrý, rychlý a s minimem úprav, ale některé části jsou nedodělané z pohledu grafiky. Stereo je plus, ale ani zde nejde mluvit o nějaké výtečné kvalitě. V podstatě si zde každý najde něco. HTC se snaží lákat i na VR prvky ve spojení s jeho dalšími produkty, ale je to spíše jen bonus navíc.

Mobil je na jednu lehce retro, ale na druhou stranu je taky mírně spartánský. Současně je relativně dobře vybavený. Pokud bych ho měl nějak zhodnotit jinak, než jen počtem hvězdiček nebo bodů, tak bych použil spíše cenu. Za osm tisíc korun by si našel kupce, možná ještě tak do deseti tisíc. Bohužel má cenu nastavenou hodně vysoko, na 564 eur, tedy přes 14 tisíc korun. To je hodně, zejména když se podíváte na konkurenci. Ta umí nabídnout více a kvalitněji, tedy z pohledu softwaru.

Plusy

rychlý a jasný displej

rychlý systém

notifikační dioda

kvalitní konstrukce

Mínusy

stereo by potřebovalo vyladit

Android v některých místech vypadá nedodělaně po designové stránce

absence eSIM



Domů Články HTC U24 Pro – spartánský mobil s retro prvky [recenze]

Předchozí článek AZ kvíz v kabátu od O2. Operátor se pustil do vzdělávání dětí i seniorů prostřednictvím hry NetKnights Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama