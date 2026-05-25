Vivo brzy představí modely S60 a S60 Vitality Edition

• 25. 5. 2026#Android #Smartphony
Vivo S60 | Zdroj: Gizmochina

Produktová řada S od společnosti Vivo přejde na novou generaci a hned v úvodu můžeme vyhlížet dva mobilní přírůstky. Čínský producent chystá představení modelů s označením S60 a S60 Vitality Edition. Přestože dvojice oficiálně vyjde až na konci týdne, spuštěné předobjednávky pro domácí zákazníky už teď odhalují všechno podstatné.

Minimum vylepšení

Vivo S60 by měl získat 6,59palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Jeho součástí bude i ultrazvukový skener otisků prstů. Dovnitř si cestu údajně našel procesor Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcommu. K němu mají připojit tři různé konfigurace paměti – 12 + 256 GB, 12 + 512 GB, 16 + 512 GB.

Celkovou výdrž si pod kontrolu asi vezme 7 200mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 90W nabíjení. Záda ponesou 200MPx a 50MPx objektivy fotoaparátu, ale třetí snímač zatím nebyl upřesněn. Uživatelským prostředím má doprovázet operační systém Android 16 pod známou platformou OriginOS 6.

Mezi další výbavu lze také očekávat certifikaci odolnosti IP69, duální stereo reproduktory, infraport a lineární motor v ose X. Obchody nabídnou tři barevné možnosti – černou, modrou, zelenou. Co se týče edice Vitality, aktuálně jediným potvrzeným rozdílem je dostupná nižší paměťová konfigurace – 8 + 256 GB.

Zbytek bližších podrobností budeme znát již v pátek 29. května. Do budoucna se možná ještě dočkáme verze S60e nebo S60 Pro Mini po vzoru složení poslední generace.

Vivo S60 Vitality Edition | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com

