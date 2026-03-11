iPhone Fold se rýsuje. Uniklé nákresy ukazují design připomínající iPad mini a netradiční proporce

Zdroj: Dotekomanie
Dlouho očekávaný ohebný telefon od Applu, pracovně nazývaný iPhone Fold, získává po letech spekulací konkrétnější obrysy. Známý leaker Sonny Dickson, který se v minulosti osvědčil jako spolehlivý zdroj, zveřejnil na sociální síti X nové 3D nákresy. Tyto nákresy s největší pravděpodobností pocházejí přímo od dodavatelského řetězce vyrábějícího ochranné kryty a pouzdra, což bývá v technologickém světě jasným signálem, že se finální podoba zařízení blíží. Pokud jsou tyto úniky přesné, Apple se chystá uvést produkt, který svou konstrukcí i filozofií připomíná spíše zmenšený tablet než klasický chytrý telefon.
Dočkáme se letos konečně skládacího iPhonu?
Nejvýraznějším rysem nového iPhonu je jeho netradiční poměr stran. Zatímco většina současných ohebných telefonů mají poměr na výšku, iPhone Fold jde cestou širší a nižší konstrukce. Po úplném otevření by měl přístroj svou plochou a tvarem evokovat iPad mini, což potvrzují i uniklé nákresy.
Analogie s iPadem mini není náhodná, protože širší displej nabízí mnohem přirozenější prostředí pro čtení textu nebo sledování videí bez nutnosti neustálého otáčení přístroje. Nákresy ukazují, že Apple pravděpodobně zvolil cestu dvou průstřelů pro selfie kamery. Jeden se nachází uprostřed vnějšího displeje pro rychlé videohovory v zavřeném stavu, zatímco druhý je umístěn v levém horním rohu po rozevření telefonu.
Horizontální kamera a změny v ovládání
Zadní strana zařízení odhaluje další výraznou změnu v designovém jazyku Applu. Namísto tradičního čtvercového modulu fotoaparátu, na který jsme u iPhonů zvyklí, nákresy ukazují podlouhlou horizontální lištu. V ní se vedle sebe nachází dvě čočky fotoaparátů a samostatný blesk. Toto uspořádání připomíná spíše vizuální styl některých konkurenčních telefonů, ale v podání Applu působí velmi minimalisticky a čistě.
Zajímavý posun nastal také u ovládacích prvků. Podle dostupných modelů se zdá, že Apple přesunul tlačítka pro ovládání hlasitosti na levou stranu přístroje. Přestože se spekulovalo o tom, že by okolí fotoaparátů mohlo být barevně sladěno se zbytkem těla, některé zdroje stále naznačují, že by tato část mohla zůstat v elegantní černé barvě, což by vytvořilo výrazný kontrast k šasi telefonu. Celkově působí iPhone Fold jako precizně vyfrézovaný kus, kde každý milimetr hraje klíčovou roli.
Kdy se dočkáme a co nám ještě chybí
O příchodu ohebného iPhonu se v kuloárech mluví prakticky od roku 2019, kdy konkurence představila své první modely. Aktuální odhady nejčastěji mluví o letošním září jako době, kdy by Apple mohl tuto novinku konečně vytáhnout z rukávu. Je však důležité zachovat si zdravou dávku pesimismu. I když Sonny Dickson patří mezi důvěryhodné informátory, zatím se neobjevil masivní únik komponent přímo z dodavatelského řetězce, který obvykle provází start komerční výroby.
Apple je známý tím, že nespěchá a raději technologie piluje k dokonalosti, než aby byl na trhu první za cenu kompromisů. Pokud se však tyto nákresy zakládají na pravdě, čeká nás zařízení, které by mohlo definovat novou kategorii produktů na pomezí telefonu a tabletu. Otázkou zůstává, jak Apple vyřeší viditelnost ohybu uprostřed displeje nebo výdrž baterie u takto tenké konstrukce. Zatímco design se zdá být téměř hotový, skutečné technologické srdce iPhonu Fold zůstává i nadále zahaleno tajemstvím.
