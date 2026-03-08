Výrazné slevy na prémiové holicí strojky a zastřihovače KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 8. 3. 2026#Ostatní
Výrazné slevy na prémiové holicí strojky a zastřihovače

Segment domácí osobní péče prochází neustálým technologickým vývojem. Dnešní přístroje nabízejí pokročilé funkce, jako je detekce hustoty vousů, voděodolnost pro použití ve sprše (Wet & Dry) nebo samočisticí stanice, které výrazně prodlužují životnost čepelí. V rámci aktuální slevové kampaně zlevnil e-shop Alza.cz širokou škálu těchto zařízení. Slevy dosahují až 43 % a u vybraných prémiových modelů značek Braun a Philips je navíc nabízena prodloužená tříletá záruka po bezplatné registraci.

Holicí strojky

Moderní planžetové i frézkové holicí strojky jsou navrženy s ohledem na maximální šetrnost k pokožce a dokonalé oholení. Pokročilé modely disponují flexibilními hlavicemi, které přesně kopírují kontury obličeje, a technologiemi pro zachycení i nepoddajných vousů. V aktuální nabídce dominují modely s možností suchého i mokrého holení.

Zastřihovače vlasů, vousů a chloupků

Pro uživatele, kteří preferují komplexní řešení, jsou ideální volbou multifunkční zastřihovače. Tyto „All-In-One“ systémy obsahují širokou škálu nástavců, díky kterým lze jedním zařízením udržovat tvar plnovousu, zastřihávat vlasy i odstraňovat nežádoucí chloupky na těle. Standardem se stávají samoostřicí ocelové nebo titanové břity a vysokokapacitní akumulátory pro dlouhý provoz bez nutnosti připojení k síti.

Strojky na vlasy

Specializované strojky na vlasy se zaměřují na maximální přesnost střihu a výkon motoru. Dnešní modely umožňují nastavení délky střihu s přesností na zlomky milimetrů, často prostřednictvím digitálního rozhraní nebo intuitivního posuvného systému. Výkonné motory zajišťují plynulý chod i při střihu velmi hustých vlasů, aniž by docházelo k nepříjemnému tahání.

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů pro osobní péči si lze prohlédnout přímo na stránkách Alza.cz.

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Jak často restartujete svůj mobil?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat