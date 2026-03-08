Výrazné slevy na prémiové holicí strojky a zastřihovače

Segment domácí osobní péče prochází neustálým technologickým vývojem. Dnešní přístroje nabízejí pokročilé funkce, jako je detekce hustoty vousů, voděodolnost pro použití ve sprše (Wet & Dry) nebo samočisticí stanice, které výrazně prodlužují životnost čepelí. V rámci aktuální slevové kampaně zlevnil e-shop Alza.cz širokou škálu těchto zařízení. Slevy dosahují až 43 % a u vybraných prémiových modelů značek Braun a Philips je navíc nabízena prodloužená tříletá záruka po bezplatné registraci.
Holicí strojky
Moderní planžetové i frézkové holicí strojky jsou navrženy s ohledem na maximální šetrnost k pokožce a dokonalé oholení. Pokročilé modely disponují flexibilními hlavicemi, které přesně kopírují kontury obličeje, a technologiemi pro zachycení i nepoddajných vousů. V aktuální nabídce dominují modely s možností suchého i mokrého holení.
- Braun Series 3 Shave&Style 300BT (-43 %)
- Braun Series 9 PRO+ Wet&Dry 9675cc + 3 roky záruka po registraci (-41 %)
- Philips Series 7000 Wet & Dry S7886/35 + 3 roky záruka po registraci (-36 %)
- SENCOR SMS 2002RD (-33 %)
- Philips OneBlade 360 s připojením na tvář a tělo QP4631/65 + 3 roky záruka po registraci (-16 %)
Zastřihovače vlasů, vousů a chloupků
Pro uživatele, kteří preferují komplexní řešení, jsou ideální volbou multifunkční zastřihovače. Tyto „All-In-One“ systémy obsahují širokou škálu nástavců, díky kterým lze jedním zařízením udržovat tvar plnovousu, zastřihávat vlasy i odstraňovat nežádoucí chloupky na těle. Standardem se stávají samoostřicí ocelové nebo titanové břity a vysokokapacitní akumulátory pro dlouhý provoz bez nutnosti připojení k síti.
- Braun Series 5 HC5510 (-33 %)
- Braun All-In-One Series 7 MGK7491 (-33 %)
- Holicí strojek na hlavu Remington RX5 XR1500 (-30 %)
- Philips Series 7000 17v1 MG7961/15 + 3 roky záruka po registraci (-28 %)
- Rowenta x KARL LAGERFELD TN911LF0 Trim & Style (-26 %)
- Rohnson R-1022 14v1 (-20 %)
Strojky na vlasy
Specializované strojky na vlasy se zaměřují na maximální přesnost střihu a výkon motoru. Dnešní modely umožňují nastavení délky střihu s přesností na zlomky milimetrů, často prostřednictvím digitálního rozhraní nebo intuitivního posuvného systému. Výkonné motory zajišťují plynulý chod i při střihu velmi hustých vlasů, aniž by docházelo k nepříjemnému tahání.
- Philips Series 7000 17v1 MG7961/15 + 3 roky záruka po registraci (-28 %)
- ETA James 6341 90000 (-23 %)
- Rowenta TN5224E0 Advancer (-20 %)
- Philips Series 9000 HC9450/15 + 3 roky záruka po registraci (-19 %)
- SENCOR SHP 7411BK (-11 %)
