Nasadili jsme si brýle Meta Ray-Ban Display, co umí?

Meta Ray-Ban Display; zdroj: Dotekománie
Nové brýle, to už jsem zrovna potřeboval, abych lépe viděl. Tohle je nový model od Mety, jmenuje se Ray-Ban Display a zároveň k tomu docela doporučují Neural Band. Co to znamená? My ho na veletrhu MWC v Barceloně vyzkoušeli, pojďme si říct více.
Meta Ray-Ban Display s Neural Band
Neural Band si nasadíte na ruku a všechno funguje tak, že v pravém oku vidíte krásný barevný displej s pěknými animacemi. Všechno ovládáte prsty, respektive rukou. To znamená, swajpujete, posouváte se v menu apod. A můžete to dělat klidně v kapse, vlastně kdekoliv, není nutné, aby brýle viděly vaši ruku.
Pokud budete potřebovat, můžete si pouštět hudbu, ptát se na překlady, nějaké shrnutí informací, třeba z menu někde psaného ve španělštině, což by se nám tady v Barceloně docela hodilo. Je to primárně opravdu Meta produkt, to znamená, že potřebujete pořád Meta AI na to, aby to skvěle fungovalo. Jestli to skvěle funguje, je otázka, protože pořád se bavíme primárně o angličtině nebo o těch hlavních jazycích.
Nakonec zařízení není úplně nástupce druhé generace Ray-Banů s displejem, které máme už i v České republice docela běžně k dispozici. Je to samostatný nový produkt. K dispozici jsou dvě barevné varianty, a to černá a písková (taková béžová).
Je zvláštní, že displej s rozlišením 600 x 600 pixelů je jenom v pravém oku, ale asi se na to dá zvyknout, ušetří to i nějakou baterii. Funguje velice dobře, animace jsou plynulé a podobně. Jen to naší kamerou bohužel nejde úplně zachytit.
Máme tam i fotoaparát, který má 12 megapixelů, a úložiště o 32 gigabajtech, můžete ukládat videa a fotky v docela rozumném rozlišení.
Meta Ray-Ban Display mají pak dva repráčky a pět mikrofonů. V praxi to znamená, že pokud si pouštíte třeba něco ze Spotify, tak to vaše okolí neslyší. Vy to však stále slyšíte velmi dobře. Na to, že tady na veletrhu je docela hlučné prostředí, musím říct, že mě to docela dobře slyšelo a rozumělo. Hudbu jsem slyšel malinko hůř, ale to se asi dá očekávat.
Meta má pak ještě pokročilejší kousek, model Orion, který ale na veletrhu bohužel nebyl k dispozici. Z hlediska chytrých brýlí je tak aktuálně Meta Ray-Ban Display docela zajímavý kousek, který stojí asi 800 dolarů. Pokud ale chcete něco víc, musíte si počkat.
Video
