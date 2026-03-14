Vivo ukázalo dvojici Y51 Pro 5G a Y37+

Vivo Y31 Pro 5G | Zdroj: Vivo
Segment střední třídy se rozrůstá rovnou o dvě mobilní novinky z dílny společnosti Vivo, které konkrétně nesou označení Y37+ a Y51 Pro 5G. Čínský výrobce u obou zařízení nasadil poměrně velký displej, průměrný hardware, fotoaparáty v základní konfiguraci nebo bateriový článek přinášející slušnou výdrž. Ovšem telefony zřejmě nečeká nijak široká dostupnost na trhu.
Bez nápadu
Model Y31 Pro 5G nabízí 6,75palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, pod kterým běží osmijádrový čip Dimensity 7360 Turbo od MediaTeku. Vedle 8GB operační paměti RAM (+ 8 GB virtuálně) je k dispozici 128/256GB interní úložiště bez možnosti dalšího rozšíření. Výdrž udává 7 200mAh baterie, kde samozřejmě naleznete rychlé 44W nabíjení.
Dále se hodí zmínit operační systém Android 16 pod platformou OriginOS 6, dva zadní fotoaparáty (50 + 2 MPx), přední 8MPx kamerku, boční skener otisků prstů či několik certifikací odolnosti (IP68, IP69, MIL-STD-810H). Ve volném prodeji budou dvě barevné varianty (červená, zlatá) za cenu v přepočtu od 5 716 Kč.
Přírůstek s názvem Y37+ získal 6,74palcový LCD panel. Ten dosahuje na HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Uvnitř běží čipset Dimensity 6300 od MediaTeku po boku 8GB operační paměti RAM (+ 8 GB virtuálně). Uživatelská data pojme 256GB úložiště nebo podporovaná microSD karta. Vše při životě drží 6 000mAh baterie včetně technologie rychlého 44W nabíjení.
Žádné zázraky nelze moc očekávat od přední 5MPx selfie kamerky a jediného 13MPx objektivu fotoaparátu vzadu. Výpis výbavy uzavírá 3,5mm audio jack, boční skener otisků prstů, technologie NFC, infraport či platforma OriginOS 5 nad systémem Android 15. Prodejci nabídnou tři barevné verze (černou, modrou, zlatou) za cenu v přepočtu od cca 4 910 Kč.
Zdroje: vivo.com, shop.vivo.com.cn, fonearena.com, gizmochina.com
