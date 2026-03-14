Vivo T5x 5G přijde už 17. března

Vivo T5x 5G | Zdroj: Vivo
Čínská firma Vivo finišuje s nástupcem modelu T4x 5G, který se na mobilním trhu nachází od začátku března loňského roku. Přímý nástupce nesoucí označení T5x 5G oficiálně vyjde už v úterý 17. března. Každopádně první specifikace od ověřených zdrojů ze zahraničí nenaznačují nijak výraznou aktualizaci. Výrobce provede spíše očekávané změny podle aktuálních trendů.
Nic zajímavého
Zařízení bude vážné zájemce lákat na čipovou sadu Dimensity 7400 Turbo od MediaTeku, ke které připojí 6/8GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště. Další výraznou změnou projde bateriový článek nově s křemíkovo-uhlíkovou technologií, díky čemuž narostla kapacita k hranici 7200 mAh. K tomu samozřejmě přidají technologii rychlého 44W nabíjení, funkci zpětného nebo bypass nabíjení.
Zadní stranu obsadí minimálně hlavní 50MPx objektiv IMX852 od Sony, kdežto vpředu překvapí 32MPx selfie kamerka. To bude opravdu zajímavým vylepšením oproti 8MPx snímači u předchůdce. Samotná konstrukce by měla splňovat požadavky certifikace odolnosti IP68 a IP69.
Operační systém Android 16 pod nadstavbou OriginOS 6 se dočká hlavních aktualizací po dobu 2 let a 4 roky bezpečnostních záplat. Prodejní pulty nabídnou alespoň dvě barevné možnosti (bílá, zelená) za cenu v přepočtu do cca 5322 Kč. Zbytek bližších podrobností zjistíme již v nejbližších dnech.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, fonearena.com
