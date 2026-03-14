Vivo T5x 5G přijde už 17. března

• 14. 3. 2026#Android #Smartphony
Vivo T5x 5G | Zdroj: Vivo

Čínská firma Vivo finišuje s nástupcem modelu T4x 5G, který se na mobilním trhu nachází od začátku března loňského roku. Přímý nástupce nesoucí označení T5x 5G oficiálně vyjde už v úterý 17. března. Každopádně první specifikace od ověřených zdrojů ze zahraničí nenaznačují nijak výraznou aktualizaci. Výrobce provede spíše očekávané změny podle aktuálních trendů.

Nic zajímavého

Zařízení bude vážné zájemce lákat na čipovou sadu Dimensity 7400 Turbo od MediaTeku, ke které připojí 6/8GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště. Další výraznou změnou projde bateriový článek nově s křemíkovo-uhlíkovou technologií, díky čemuž narostla kapacita k hranici 7200 mAh. K tomu samozřejmě přidají technologii rychlého 44W nabíjení, funkci zpětného nebo bypass nabíjení.

T5x 5G 4 1920x1939x T5x 5G 5jpg 1920x3735x T5x 5G 2jpg 1920x1974x T5x 5G 1jpg 1920x2730x

Zadní stranu obsadí minimálně hlavní 50MPx objektiv IMX852 od Sony, kdežto vpředu překvapí 32MPx selfie kamerka. To bude opravdu zajímavým vylepšením oproti 8MPx snímači u předchůdce. Samotná konstrukce by měla splňovat požadavky certifikace odolnosti IP68 a IP69.

Operační systém Android 16 pod nadstavbou OriginOS 6 se dočká hlavních aktualizací po dobu 2 let a 4 roky bezpečnostních záplat. Prodejní pulty nabídnou alespoň dvě barevné možnosti (bílá, zelená) za cenu v přepočtu do cca 5322 Kč. Zbytek bližších podrobností zjistíme již v nejbližších dnech.

T5x 5G 6jpg 1920x1342x T5x 5G 3jpg 1920x1041x

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

