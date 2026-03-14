iQOO uvádí očekávanou novinku Z11x 5G

iQOO Z11x 5G | Zdroj: iQOO
Firma iQOO ukončuje vlnu spekulací z posledních týdnů a na prodejní pulty posílá mobilní novinku s označením Z11x 5G. Jeho předchůdce v podobě modelu Z10x 5G vyšel začátkem dubna loňského roku. Aktuální nástupce se dočkal změny nejen po designové stránce. Přitom čínský výrobce u něj také nasadil větší displej, kvalitnější selfie kamerku, aktuální software nebo prodloužil výdrž baterie.
Lepší průměr
Přírůstek do čela dostal 6,76palcový LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pohonnou jednotku tvoří čipová sada Dimensity 7400 Turbo od MediaTeku, 6/8GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště. Navíc minimálně u 8GB paměti RAM je připraveno virtuální navýšení kapacity o dvojnásobek.
Celkovou výdrž obstarává 7 200mAh baterie podporující technologii rychlého 44W nabíjení. Zadní část obsadila dvojice základních objektivů fotoaparátu (50 + 2 MPx), zatímco místo vpředu zaujímá 32MPx selfie kamerka. Od prvního spuštění je nasazen operační systém Android 16 v rámci platformy OriginOS 6, kde slibují hlavní aktualizace po dobu 2 let a 4 roky bezpečnostních oprav.
Ze zbytku výbavy můžeme ještě zmínit boční snímač otisků prstů, infračervený port či síťový standard Wi-Fi 6. Do obchodů míří dvě barevné verze (černá, zelená) za prodejní cenu v přepočtu 4 361 Kč. Naopak nejvyšší konfiguraci si cení na cca 5 279 Kč.
