Chytrá revoluce pro „hloupé“ telefony: HMD vdechne tlačítkovým mobilům nový život pomocí AI

Nokia 6310 (2024) | Zdroj: HMD Global
Na veletrhu MWC 2026 společnost HMD oznámila ambiciózní plán, jak smazat propast mezi světem chytrých telefonů a klasických tlačítkových modelů. V nadcházejících měsících chce do svých jednodušších zařízení integrovat moderní funkce, které byly dosud výsadou drahých smartphonů. Cílem je rozšířit digitální možnosti i pro uživatele v méně propojených částech světa, a to skrze digitální peněženku, video hovory a dokonce i umělou inteligenci.
HMD oživuje tlačítkové telefony pomocí chytrých funkcí
Jednou z hlavních novinek je digitální peněženka, která má umožnit bezpečné přijímání, ukládání a vybírání finančních prostředků prostřednictvím lokálních platebních systémů. Služba se poprvé objeví v Indii v první polovině letošního roku a později se dočká širšího celosvětového rozšíření.
HMD sází na vysokou úroveň zabezpečení přímo na úrovni zařízení, včetně ochrany pomocí PIN kódu. Na vývoji se podílejí technologičtí partneři jako fintech firma Kivi3 nebo blockchainová společnost Polygon Labs. Pro uživatele v rozvojových trzích to může znamenat revoluci v tom, jak nakládají s penězi bez nutnosti vlastnit drahý chytrý telefon nebo mít přístup k tradiční bance.
Umělá inteligence ovládaná hlasem
Umělá inteligence už není jen tématem pro vlajkové lodě. HMD se spojilo s indickou společností Sarvam AI, aby vytvořilo dedikovaného AI asistenta přímo pro tlačítkové telefony. Uživatelé budou moci pomocí hlasových příkazů ovládat základní funkce telefonu, jako je vytáčení hovorů, nastavování budíků nebo zapínání svítilny. Vedle toho bude k dispozici i chatovací zážitek pro zodpovídání jednoduchých dotazů.
Kromě obecného asistenta připravuje HMD také pilotní projekt AI společníka pro seniory. Tato služba, vyvíjená ve spolupráci s firmou InTouch, má seniorům poskytovat společnost a asistenci šitou na míru jejich potřebám. První testování začne v Evropě, po čemž by mělo následovat globální nasazení.
Video hovory na tlačítkách díky Xpress Chat
Posledním velkým dílkem skládačky je aplikace Xpress Chat, která má výrazně vylepšit komunikační schopnosti těchto zařízení. Aplikace umožní video konference pomocí přední kamery, ale také skupinové chaty, sdílení fotografií a posílání hlasových zpráv. HMD se tak snaží dokázat, že i tlačítkový telefon může být v roce 2026 „chytrý“.
Zdroj: gsmarena.com
Komentáře