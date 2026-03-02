Apple představuje iPad Air s čipem M4: každoroční upgrade pokračuje

Zdroj: Apple
Apple zahájil sérii produktových oznámení novým iPadem Air – a pokud jste sledovali loňský rok, překvapení se nekoná. Nový model je prakticky identický s předchozím modelem, jen s jedním klíčovým rozdílem: místo čipu M3 pohání tablet čip M4.
iPad Air s čipem M4
Hlavní novinkou jsou kromě čipu M4 také vlastní síťové čipy Apple – N1 pro Wi-Fi a C1X pro mobilní připojení. Výsledkem je podpora standardu Wi-Fi 7, kterou iPad Air dosud postrádal. Tablet také přichází s 12 GB RAM místo dosavadních 8 GB, což potěší zejména uživatele, kteří tabletu svěřují náročnější úkoly.
Zbytek specifikací se nezměnil. iPad Air stále nabízí buď 11palcový, nebo 13palcový LCD displej s maximálním jasem 500 nitů a obnovovací frekvencí 60 Hz – stejnou kombinaci, která tu byla v modelech z roku 2023 i 2024. Úložiště začíná na 128 GB a sahá až po 1 TB, stereo reproduktory a přední i zadní fotoaparát zůstávají beze změny.
Proč Apple upgraduje Air tak rychle?
Apple přepracoval iPad Air teprve před necelými dvěma lety – tehdy přidal 13palcový model s čipem M2. Od té doby přišel M3, a teď M4. Tempo je to překvapivě rychlé, protože M2 čip je pro cílovou skupinu zákazníků iPadu Air víc než dostatečný. Na druhou stranu rychlejší čip za stejné peníze je těžko důvod k tomu, aby si někdo ztěžoval.
iPadOS 26 a nové možnosti v multitaskingu
Nový iPad Air pochopitelně běží na iPadOS 26, který vyšel na podzim loňského roku. Šlo o největší aktualizaci systému v historii iPadu. Přinesla zásadně přepracovaný multitasking s volnějším správcem oken a robustnější prací na pozadí.
Na 13palcovém displeji je to znát nejvíc, ale zlepšení pocítí uživatelé obou velikostí. Vizuální redesign Liquid Glass zatím uživatelskou základnu rozděluje, někomu sedí, jinému vadí.
Ceny a dostupnost
Předobjednávky začínají již tuto středu tedy 4. března. Od 11. března pak bude nový iPad Air k dispozici v obchodech. Cena zůstává stejná jako loni: 11palcový model startuje na 599 dolarech (přibližně 12 000 Kč), 13palcový pak na 799 dolarech (zhruba 16 000 Kč). Ceny v ČR začínají na 16 490 Kč za 11palcovou verzi a na 22 490Kč za 13palcovou variantu. Výchozí ceny platí pro základní variantu se 128 GB interního úložiště. Do hry pak samozřejmě vstupuje i to, zdali se jedná o Wi-Fi, nebo Cellular variantu.
iPad Air 11 palců
- Wi-Fi/128 GB – 16 490 Kč
- Wi-Fi/256 GB – 19 490 Kč
- Wi-Fi/ 512 GB – 25 490 Kč
- Wi-Fi/1 TB – 31 490
- Wi-FI + Cellular/128 GB – 20 990 Kč
- Wi-FI + Cellular/256 GB – 23 990 Kč
- Wi-FI + Cellular/512 GB – 29 990 Kč
- Wi-FI + Cellular/1 TB – 37 990 Kč
iPad Air 13 palců
- Wi-Fi/128 GB – 22 490 Kč
- Wi-Fi/256 GB – 25 490 Kč
- Wi-Fi/ 512 GB – 31 490 Kč
- Wi-Fi/1 TB – 37 490 Kč
- Wi-FI + Cellular/128 GB – 26 990 Kč
- Wi-FI + Cellular/256 GB – 29 990 Kč
- Wi-FI + Cellular/512 GB – 35 990 Kč
- Wi-FI + Cellular/1 TB – 41 990 Kč
Zdroj: engadget.com
