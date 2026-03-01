Realme C83 je blízko od uvedení

Realme C83 5G | Zdroj: Gizmochina
Čínská firma Realme připravuje menší rozšíření modelové řady C o jednoho zástupce, který odhaluje již spuštěná stránka k samotnému produktu. Tento telefon sice nenabídne žádný nadstandard, ale na poměry střední třídy se stane celkem ucházejícím přírůstkem. Hlavním lákadlem bude zvýšená odolnost konstrukce, dlouhá výdrž baterie nebo slušný čelní panel.
Žádné rozdávání
Realme C83 5G má disponovat 6,8palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. V části hardwaru najdeme osmijádrový procesor Dimensity 6300 z dílny MediaTeku či 4/6GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 64/128GB interní úložiště.
Celkovou výdrž by měl udávat 7 000mAh článek baterie, který mimo jiné nabídne zpětné nabíjení. Ke všemu výrobce bude u něj slibovat přes 6 let spolehlivého používání. O zvýšenou odolnost se postarají rovnou dvě certifikace odolnosti (IP64, MIL-STD 810H). Softwarovou stránku zaštítí operační systém Android 16 pod rozhraním Realme UI.
Oficiální představení proběhne už v sobotu 7. března, kdy poznáme alespoň dvě barevné verze (fialovou, zelenou). Nakonec lze dodat, že prodejní cena po přepočtu se bude pohybovat v rozmezí od 3 042 Kč do 4 056 Kč dle zvolené konfigurace paměti.
Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com
Komentáře