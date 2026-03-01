Realme C83 je blízko od uvedení

• 1. 3. 2026#Android #Smartphony
Realme C83 je blízko od uvedení

Realme C83 5G | Zdroj: Gizmochina

Čínská firma Realme připravuje menší rozšíření modelové řady C o jednoho zástupce, který odhaluje již spuštěná stránka k samotnému produktu. Tento telefon sice nenabídne žádný nadstandard, ale na poměry střední třídy se stane celkem ucházejícím přírůstkem. Hlavním lákadlem bude zvýšená odolnost konstrukce, dlouhá výdrž baterie nebo slušný čelní panel.

Žádné rozdávání

Realme C83 5G má disponovat 6,8palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. V části hardwaru najdeme osmijádrový procesor Dimensity 6300 z dílny MediaTeku či 4/6GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 64/128GB interní úložiště.

realme c83 2 2048x1021x realme c83 1 2048x956x

Realme C83 5G | Zdroj: Gizmochina

Celkovou výdrž by měl udávat 7 000mAh článek baterie, který mimo jiné nabídne zpětné nabíjení. Ke všemu výrobce bude u něj slibovat přes 6 let spolehlivého používání. O zvýšenou odolnost se postarají rovnou dvě certifikace odolnosti (IP64, MIL-STD 810H). Softwarovou stránku zaštítí operační systém Android 16 pod rozhraním Realme UI.

Oficiální představení proběhne už v sobotu 7. března, kdy poznáme alespoň dvě barevné verze (fialovou, zelenou). Nakonec lze dodat, že prodejní cena po přepočtu se bude pohybovat v rozmezí od 3 042 Kč do 4 056 Kč dle zvolené konfigurace paměti.

realme c83 4 1100x525x

Realme C83 5G | Zdroj: Fonearena

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com

Předplatné nás zruinuje! 💸 Apple, Netflix i AI chtějí naše peníze

💡ANKETA: Jak často restartujete svůj mobil?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat