Samsung chce do roku 2030 převést veškeré továrny pod autonomní provoz řízený AI

Společnost Samsung Electronics oznámila ambiciózní plán. Do roku 2030 chce transformovat všechny své výrobní závody na plně autonomní provozy řízené umělou inteligencí. Tento krok má výrazně zefektivnit výrobu, zvýšit kvalitu produktů i bezpečnost zaměstnanců.
Samsung bud plně automatizovat své továrny pomocí AI
Cílem Samsungu je plná integrace umělé inteligence napříč celým výrobním řetězcem. Od logistiky surovin přes samotnou výrobu až po kontrolu kvality a expedici. Výsledkem má být zcela autonomní výrobní prostředí nové generace. Součástí transformace bude využití tzv. digitálních dvojčat (digital twins), která umožní simulace výrobních procesů v reálném čase. Zároveň Samsung nasadí specializované AI agenty pro tři klíčové oblasti: kontrolu kvality, řízení výroby a logistiku.
Tito agenti pomohou analyzovat data, předvídat problémy a optimalizovat procesy dříve, než vůbec nastanou. Cílem je zvýšení kvality, produktivity a provozní efektivity v celosvětové síti továren.
Bezpečnost na prvním místě
AI technologie bude také integrována do systémů pro ochranu zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. Díky proaktivní detekci rizik a automatickým systémům prevence nehod chce Samsung výrazně zlepšit pracovní podmínky a minimalizovat výskyt nehod.
Základem celého ekosystému je tzv. Agentic AI, technologie poprvé představená v řadě Galaxy S26. Tento typ AI dokáže samostatně plánovat, rozhodovat a optimalizovat procesy s ohledem na definované cíle. Samsung nyní tuto technologii rozšiřuje i do oblasti výroby.
Prostřednictvím AI agentů bude možné optimalizovat nejen samotnou výrobu, ale i údržbu strojů, opravárenské operace a řízení logistiky. Tím vznikne jednotná a standardizovaná úroveň kvality napříč všemi závody.
Robotika jako most mezi automatizací a autonomií
Aby byl přechod na autonomii kompletní, Samsung postupně zavádí pokročilou robotiku do svých provozů. Roboti budou specializovaní podle typu úkolu:
- Operační roboti budou řídit běžný chod výrobní linky.
- Logističtí roboti zajistí autonomní přepravu materiálu.
- Montážní roboti zvládnou precizní výrobní úkony.
Bezpečnostní roboti propojení s digitálními dvojčaty budou nasazeni v nebezpečných oblastech a pomohou s detekcí a prevencí rizik. Veřejnosti byla detailní vize průmyslové AI prezentována na právě probíhajícím veletrhu MWC 2026 v Barceloně, kde Samsung ukázal reálné aplikace AI ve výrobě a bezpečnosti.
Na exkluzivní akci Samsung Mobile Business Summit (SMBS) pak firma představí strategii rozvoje AI autonomie s důrazem na odpovědný přístup: bezpečnostní mechanismy budou implementovány už od návrhové fáze. SMBS je každoroční akce určená klíčovým B2B zákazníkům a partnerům, kde Samsung sdílí technologické směry a možnosti spolupráce napříč průmyslovými sektory.
Zdroj: news.samsung.com
