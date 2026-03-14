Realme Note 80 oficiálně představen

• 14. 3. 2026#Android #Smartphony
Realme Note 80 oficiálně představen

Realme Note 80 | Zdroj: Realme

Nový cenově dostupný zástupce vychází pod značkou Realme a tento model na mobilním trhu poznáme pod přesným názvem Note 80. Čínský producent se tentokrát rozhodl nasadit velmi jednoduchý design u konstrukce nebo podprůměrné prvky v rámci vnitřní výbavy. Vysoká odolnost a dlouhá výdrž baterie můžou hrát klíčovou roli při samotném rozhodování.

Žádný přepych

Realme Note 80 disponuje 6,74palcovým LCD displejem s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Do nitra si cestu našel čipset T7250 od firmy Unisoc či 4GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 64/128GB interní úložiště podporující paměťové microSD karty. Článek baterie o velikosti 6 300 mAh přináší navíc technologii rychlého 15W nabíjení.

Realme Note 80 | Zdroj: Realme

Zatímco záda nesou jediný 8MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou, tak v předním výřezu ve tvaru padající kapky je k dispozici základní 5MPx selfie kamerka. Dále seznam specifikací zahrnuje boční snímač otisků prstů, 3,5mm audio jack nebo operační systém Android 15 v rámci rozhraní Realme UI. Ke všemu technologie NFC bude zpřístupněna u telefonů pouze na vybraných trzích.

Nakonec do volného prodeje míří dvě možnosti barev (černá, modrá) za cenu v přepočtu od 2 394 Kč.

Realme Note 80 | Zdroj: Realme

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

