Pro tvůrce od tvůrců: Samsung Galaxy S26 Ultra podporuje profesionální kodek APV

Telefony Samsung Galaxy si získaly velkou oblibu mezi ambiciózními filmaři díky mimořádně atraktivním záběrům v profesionální kvalitě. A model Galaxy S26 Ultra tvůrčí možnosti ještě výrazně vylepšuje.
Podporuje totiž špičkový kodek APV neboli Advanced Professional Video, který Samsung vyvinul ve spolupráci s firmou Qualcomm Technologies jako otevřený standard pro profesionální natáčení videozáznamů. Díky otevřené podobě je technologie k dispozici maximálnímu množství uživatelů. Dlouhé roky ovšem trvalo, než obě firmy doladily kodek APV do podoby, kdy ho lze použít v kombinaci s čipsetem Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy – a právě ten je srdcem telefonu Galaxy S26 Ultra. APV je tak nejnovějším výsledkem tradiční spolupráce Samsungu s dalšími velkými jmény v oboru, z níž pochází celá řada důležitých inovací a funkcí.
Co je to kodek Advanced Professional Video (APV) pro Galaxy S26 Ultra?
Galaxy S26 Ultra podporuje kodek APV jako první telefon Galaxy vůbec, což znamená vyšší kvalitu videozáznamů i efektivnější využití úložného prostoru. Pokud toužíte po profesionální kvalitě záznamů, a přitom vám vyhovuje praktický a jednoduchý způsob natáčení s telefonem, představuje podpora APV u Galaxy S26 Ultra skutečně převratnou změnu.
Kodeky slouží ke komprimaci a dekomprimaci videosouborů pro ukládání a sdílení. U tradičních kodeků HEVC systém často odstraňuje ze záběru drobné detaily, aby snížil datový objem souboru. V důsledku toho pak v záběru můžou chybět některé prvky, které jsou sice na první pohled málo nápadné, ale můžou hrát důležitou roli pro působivost záběru – kapičky vody, lístky na stromě nebo jemná textura pozadí. Kódováním se také může snížit celková ostrost záběru.
Kodek APV naproti tomu zachovává víc původních obrazových informací, takže o texturu, kapičky vody ani ostrost při rychlých akčních záběrech nepřijdete. Jen se podívejte, jak vypadá stříkající voda na fotografii skvěle, ačkoli kódování proběhlo opakovaně. S kodekem APV se můžete těšit na vizuálně bezztrátovou komprimaci i při několikeré úpravě.
Jak kodek APV funguje?
Jiné kodeky kladou důraz především na malý datový objem souborů, zachování vysoké kvality při úpravách pro ně tak významné není. Díky kodeku APV je zpracování jednodušší a uživatel má víc možností. Záznam natočený pomocí telefonu Galaxy se při zpracování chová jako profesionální materiál, zachovává si kvalitu i po opakovaných úpravách. Technologie podporuje rozlišení až 8K při frekvenci 30 snímků za sekundu, přitom využívá o 10 % méně úložného prostoru než srovnatelné formáty při udržení téže obrazové kvality.
Jak nastavit technologii APV na telefonu Galaxy S26 Ultra
- Otevřete menu Fotoaparát → Nastavení → Videoformát → APV
- Vyberte požadovaný typ kodeku (APV HDR nebo APV Log)
- Vyberte typ komprese – buď APV 422 HQ (maximální kvalita videozáznamu), nebo APOV 422 LQ (maximální úspora úložného prostoru a přenosu dat)
- V náhledu kamery zapněte nebo vypněte vybraný natáčecí režim
- Uživatelé můžou záznam kódovaný APV ukládat přímo i na externí USB úložiště (menu Fotoaparát → Nastavení → Uložit na externí úložiště)
Další informace o APV najdete zde, další informace o telefonu Galaxy S26 Ultra a všech dalších novinkách v řadě Galaxy čekají na stránkách samsung.cz.
