Poco C85x 5G: levný telefon s velkou baterií a kompromisy

• 13. 3. 2026#Android #Smartphony
Zdroj: Poco

Ke konci minulého roku Poco uvedlo levnější model a dnes jsme se dočkali upravené verze Poco C85x 5G, která má o něco slabší specifikace, tedy až na jednu.

Poco C85 5G je levné pokračování s lehce upravenými specifikacemi

Slabší s větším množstvím energie

Poco je spíše známé mobily s dobrým poměrem ceny a výkonu, ale to neplatí na tento model. Jedná se spíše o základní mobil, který může lákat na baterii o kapacitě 6300 mAh. To je tedy lepší hodnota než u Poco C85 5G, ale nabíjení se zpomalilo na 15 W. Navíc došlo na výměnu procesoru za model od Unisoc. Displej je v tomto případě stejný, tedy HD+ LCD panel.

Zdroj: Poco

Na zadní straně jsou sice dva foťáky, ale specifikace zmiňují jen hlavní, 32MPx. Poco ale šetřilo na dalších místech, jako je například odolnost vůči vodě a prachu. Certifikace klesla na IP52, což tedy stačí na potřísnění vodou. Aspoň tedy výrobce nasadil novější Android, ale to asi nikoho jen tak nenaláká.

Poco C85x 5G nemá tedy nějak úžasné specifikace, ale tomu odpovídá i cena. Ta vychází u základní konfigurace na cca 2500 Kč. Zatím si tedy musíme počkat, jestli se na evropský trh dostane Poco C85x 5G nebo Poco C85 5G.

Specifikace Poco C85x 5G

  • displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, až 810 nitů, 120 Hz, LCD
  • procesor: Unisoc T8300
  • RAM: 4 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128 GB UFS 2.2
  • Android 16 + HyperOS
  • Foťáky:
    • zadní – 32 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP52
  • 3.5mm jack
  • 5G, LTE, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS | Glonass
  • rozměry: 171,56 x 79,49 x 7,99 mm; 211 gramů
  • baterie: 6300 mAh + 15W

Zdroje: fonearena.com, gadgets360.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

