Motorola u Edge 70 chystá i verzi Fusion+

• 1. 3. 2026#Android #Smartphony
Motorola Edge 70 Fusion+ | Zdroj: YTECHB

Produktová řada Edge 70 pod hlavičkou Motoroly se dočká nečekaného přírůstku. Nejnovější únik totiž odhaluje zástupce s názvem Edge 70 Fusion+. Ten ještě navíc doplní model Edge 70 Fusion, jehož oficiální představení proběhne již v nejbližších dnech na veletrhu MWC v Barceloně. Dnešní zpráva obsahuje jak klíčové specifikace, tak odhaluje také konečnou podobu verze Fusion+.

Slušný nadprůměr

Chystaná novinka Edge 70 Fusion+ získá 6,78palcový AMOLED displej se zakřivením po všech stranách. Panel nabídne 1,5K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. To vše ochrání odolné sklo Gorilla Glass 7i od Corningu. Typ čipové sady ještě neznáme, ale paměťové konfigurace budou složeny z 8/12GB operační paměti RAM a 256/512GB interního úložiště.

motorola edge 70 plus 2 800x800x motorola edge 70 plus 1 768x768x

Motorola Edge 70 Fusion+ | Zdroj: YTECHB

Zadní část ponese celkem tři 50MPx objektivy fotoaparátu a 7 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 68W nabíjení. Aby toho nebylo málo, tak i milovníky selfie fotografování potěší přední 50MPx kamerka. Prozatímní výpis výbavy uzavírají dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69) a čtyři barevné varianty. Přesné odstíny nejlépe charakterizují samotné obrázky.

Softwarovou stránku zajistí operační systém Android 16, který by v budoucnu mohl nahradit nejnovější Android 17, protože firma už testuje interně tuto verzi. Další podrobnosti můžeme vyhlížet v nejbližších dnech.

motorola edge 70 plus 4 800x800x motorola edge 70 plus 3 800x800x

Motorola Edge 70 Fusion+ | Zdroj: YTECHB

Zdroje: ytechb.com, gizmochina.com

