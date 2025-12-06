Motorola Edge 70 vychází ve speciální edici Swarovski

Motorola Edge 70 vychází ve speciální edici Swarovski2025-12-06T20:00:42+01:00
• 6. 12. 2025#Android #Smartphony

Motorola Edge 70 Pantone Color of the Year 2026 - Cloud Dancer | Zdroj: Motorola

Výsledkem další spolupráce mezi firmou Motorola a rakouským výrobcem broušeného křišťálového skla Swarovski je model s názvem Edge 70 v upravené variantě. Obě značky se navíc dohodly, že u něj nasadí jedinečný odstín barvy. Celé představení bylo zaměřeno jen na designovou stránku, přičemž není zmíněn jediný prvek ze seznamu výbavy.

Velký elegán

Nasazená barva Cloud Dancer získala označení barva roku 2026. Tento titul každoročně vyhlašuje firma Pantone, která stojí za standardy barev používanými nejen v módě nebo tisku. Samotný odstín barvy prezentují jako jemně bílý. Součástí zadního krytu je dohromady 14 drobných krystalů od společnosti Swarovski, což rozhodně zvyšuje dojem luxusu. Dále při výrobě byla použita veganská kůže a prošívaný vzor.

motorola edge 70 swarovski 3 0x0x motorola edge 70 swarovski 2 0x0x

Motorola Edge 70 Pantone Color of the Year 2026 – Cloud Dancer | Zdroj: Motorola

Po technické stránce zůstává 6,7palcový Full HD+ displej s 50MPx selfie kamerkou. Uvnitř běží čip Snapdragon 7 Gen 4 nebo 4 800mAh baterie s 68W nabíjením. Zmínit můžeme i tři zadní objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem, čtečku otisků prstů v displeji a dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69). Paměťové konfigurace nejspíš zjistíme až těsně před spuštěním prodeje.

Motorola spustila produktovou stránku i pro české zákazníky, takže u nás lze očekávat brzké zahájení prodeje. Prodejní cenu a přesné datum budeme znát v následujících dnech.

motorola edge 70 swarovski 6 0x0x motorola edge 70 swarovski 1 0x0x motorola edge 70 swarovski 4 0x0x

Motorola Edge 70 Pantone Color of the Year 2026 – Cloud Dancer | Zdroj: Motorola

Zdroje: motorola.com, motorolanews.com, gsmarena.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

