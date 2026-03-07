Mega slevy na chytré zubní kartáčky: Ušetřete až 42 % na špičkových modelech KOMERČNÍ ČLÁNEK

Pokud jste odkládali nákup nového elektrického či sonického kartáčku, nyní je ideální čas. V rámci aktuální akce Mega slevy spadly ceny špičkových modelů od prémiových značek jako Oral-B, Philips Sonicare nebo dravých nováčků na trhu na minimum. Ať už hledáte pokročilou magnetickou technologii s umělou inteligencí, šetrnou sonickou péči, nebo potřebujete vybavit děti, slevy se pohybují v řádech desítek procent. Níže naleznete přehled nejatraktivnějších nabídek z jednotlivých kategorií.

Elektrické zubní kartáčky Oral-B iO

Technologie iO od značky Oral-B představuje spojení ikonické kulaté kartáčkové hlavy s jemnými mikrovibracemi, které zajišťuje revoluční magnetický pohon. Výsledkem je tichý chod a mimořádně precizní odstranění plaku. Vyšší modely z této řady navíc disponují umělou inteligencí pro 3D mapování chrupu v reálném čase, což zajišťuje 100% pokrytí při každém čištění.

Sonické zubní kartáčky

Sonická technologie funguje na principu vysokofrekvenčního stírání, které vytváří dynamickou vlnu tekutiny. Tato vlna proniká i do těžko přístupných mezizubních prostor a pod linii dásní. Tato metoda je velmi šetrná a vhodná i pro uživatele s citlivými dásněmi či ortodontickými aparátky. Výrazné zastoupení zde má etablovaná řada Philips Sonicare, ale i dravé technologické novinky od značek jako Laifen či JTF.

Elektrické zubní kartáčky pro děti

Budování správných dentálních návyků u dětí vyžaduje specifický přístup. Dětské modely nabízejí menší hlavice s extra měkkými vlákny a přizpůsobené režimy s nižší intenzitou vibrací. Gamifikace celého procesu je dosažena integrací populárních pohádkových motivů a doprovodných aplikací, které proměňují rutinu v zábavu.

Kompletní nabídku zlevněných produktů pro chytrou domácnost i osobní péči lze prozkoumat přímo na domovské stránce Alza.cz.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

