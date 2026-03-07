Mega slevy na chytré zubní kartáčky: Ušetřete až 42 % na špičkových modelech

Pokud jste odkládali nákup nového elektrického či sonického kartáčku, nyní je ideální čas. V rámci aktuální akce Mega slevy spadly ceny špičkových modelů od prémiových značek jako Oral-B, Philips Sonicare nebo dravých nováčků na trhu na minimum. Ať už hledáte pokročilou magnetickou technologii s umělou inteligencí, šetrnou sonickou péči, nebo potřebujete vybavit děti, slevy se pohybují v řádech desítek procent. Níže naleznete přehled nejatraktivnějších nabídek z jednotlivých kategorií.
Elektrické zubní kartáčky Oral-B iO
Technologie iO od značky Oral-B představuje spojení ikonické kulaté kartáčkové hlavy s jemnými mikrovibracemi, které zajišťuje revoluční magnetický pohon. Výsledkem je tichý chod a mimořádně precizní odstranění plaku. Vyšší modely z této řady navíc disponují umělou inteligencí pro 3D mapování chrupu v reálném čase, což zajišťuje 100% pokrytí při každém čištění.
- Oral-B iO 9 (-19 %)
- Oral-B iO 6 DUO (-22 %)
- Oral-B iO 2 (-29 %)
- Oral-B iO10 Lunar Gold + Nabíjecí cestovní pouzdro (-21 %)
- Oral-B iO 9 Black s pouzdrem + Oral-B iO Ultimate Clean Black 4 ks + Oral-B Pro-Expert 75 ml (-24 %)
Sonické zubní kartáčky
Sonická technologie funguje na principu vysokofrekvenčního stírání, které vytváří dynamickou vlnu tekutiny. Tato vlna proniká i do těžko přístupných mezizubních prostor a pod linii dásní. Tato metoda je velmi šetrná a vhodná i pro uživatele s citlivými dásněmi či ortodontickými aparátky. Výrazné zastoupení zde má etablovaná řada Philips Sonicare, ale i dravé technologické novinky od značek jako Laifen či JTF.
- Philips Sonicare Advanced Clean HX3792/12 + 1 rok záruka po registraci (-40 %)
- Laifen Wave LFTB01-P White Giftbox, 3 náhradní hlavice (-40 %)
- JTF P200 White (-30 %)
- Philips Sonicare 9000 DiamondClean HX9914/69 2 ks + 1 rok záruka po registraci (-29 %)
- Philips Sonicare 9400 DiamondClean HX9917/88 + 1 rok záruka po registraci (-28 %)
Elektrické zubní kartáčky pro děti
Budování správných dentálních návyků u dětí vyžaduje specifický přístup. Dětské modely nabízejí menší hlavice s extra měkkými vlákny a přizpůsobené režimy s nižší intenzitou vibrací. Gamifikace celého procesu je dosažena integrací populárních pohádkových motivů a doprovodných aplikací, které proměňují rutinu v zábavu.
- Oral-B Pro Junior Ledové Království (-42 %)
- Oral-B Pro Kids Lví Král (-38 %)
- Oral-B Pro Kids Spiderman s pouzdrem (-34 %)
- Oral-B Pro Kids Ledové Království s pouzdrem (-34 %)
- ETA Zubnička TV Déčko 1294 90070 růžový (-34 %)
- JTF J20C Dinosaur, nahradní hlavice 2 ks (-33 %)
