Konec jedné éry: Samsung u řady Galaxy S26 definitivně zařízl nástroj Odin

• 12. 3. 2026#Android #Smartphony
Konec jedné éry: Samsung u řady Galaxy S26 definitivně zařízl nástroj Odin

Zdroj: GPT

Pro technologické nadšence a servisní techniky končí jedna velká kapitola. Samsung se s příchodem nové vlajkové lodi Galaxy S26 a ohebného Galaxy Z Fold 7 rozhodl k radikálnímu kroku. V rámci rozhraní One UI 8.5 zcela odstranil tradiční Download Mode. Tímto rozhodnutím prakticky znefunkčnil legendární nástroj Odin, který po více než desetiletí sloužil k ruční instalaci firmwaru, oživování „mrtvých“ telefonů nebo testování alternativních verzí systému.

Proč Samsung zamkl brány k firmwaru?

Ačkoliv jihokorejský gigant nevydal žádné oficiální prohlášení, motiv je podle odborníků a uniklých informací jasný: bezpečnost. V poslední době se na internetu začaly objevovat rané verze chystaného systému One UI 9. Právě Odin byl hlavním nástrojem leakerů, jak tyto neoficiální verze do telefonů dostat.

Samsung se snaží o těsnější kontrolu nad softwarem. Odstraněním možnosti sideloadingu (ruční instalace mimo oficiální kanály) vytváří bezpečnější, ale také mnohem uzavřenější prostředí. Download Mode mohl být teoreticky zneužit k obcházení systémového zabezpečení, což jeho odstraněním odpadá.

Co to znamená v praxi pro uživatele?

Pokud jste běžný uživatel, který čeká na automatické aktualizace (OTA), pravděpodobně si změny ani nevšimnete. Pro komunitu kolem „Custom ROM“ a nezávislé opraváře-kutily je to však tvrdá rána. Místo známé obrazovky jen prázdná obrazovka.

Galaxy S26 2 5567x3125x

Galaxy S26 Ultra; zdroj: Dotekománie

Při pokusu o spuštění Download Modu tradiční kombinací stisku tlačítek se nyní zobrazí pouze černá/modrá obrazovka nebo strohé instrukce k restartu zařízení.

Neutorizované servisy tak přicházejí o klíčový nástroj pro záchranu softwarově poškozených telefonů. V mnoha případech bude nyní jedinou cestou návštěva autorizovaného servisu Samsung. Možnost „downgradu“ (návratu ke starší verzi systému), pokud vám nová verze systému nevyhovuje nebo v ní něco nefunguje, je nyní prakticky nemožná.

Další omezení v systému

Samsung už dříve začal omezovat menu Recovery, odkud zmizela možnost instalace systému z SD karty, mazání mezipaměti (wipe cache) nebo prohlížení logů. Celý systém se díky přechodu na tzv. A/B seamless updates (plynulé aktualizace na pozadí) stává čím dál více automatizovaným a uživatelsky nedostupným. Samsung a jeho systém se tak svou povahu stále více blíží uzavřenosti iOS od Applu.

Zdroj: androidheadlines.com

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat