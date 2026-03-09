Drátová sluchátka ve stylu: nové pecky od Meze stojí víc než celý váš notebook

Zdroj: Wired
Pokud jste i vy s nadšením sledovali představení nového MacBooku Neo, pravděpodobně vám neunikl jeden drobný detail. Apple totiž vrátil 3,5mm konektor pro sluchátka tam, kde dává největší smysl, a to na přední část. Dalo by se tak říct, že tento krok je možná malým signálem k renesanci drátového poslechu. A pokud hledáte něco, co do tohoto portu zapojit, rumunská značka Meze Audio právě vytáhla svůj žhavý trumf.
Meze Astru: když se hi-fi technika potká se šperkařstvím
Novinka dostala název Astru (rumunsky „Hvězda“) a už při pohledu na specifikace je jasné, že nejde o obyčejná sluchátka k telefonu. Srdcem těchto in-ear sluchátek je 10mm dynamický měnič s vícevrstvou membránou. Její kopule se skládá z více než 80 ultratenkých vrstev zlata, které se na titanový základ nanášejí procesem vakuového napařování, který trvá celých 48 hodin.
Samotné tělo sluchátek není vylisované z plastu, ale precizně vyfrézované z jediného bloku čistého titanu pomocí CNC. Výsledkem je saténově hladký povrch dosažený vícestupňovým elektrolytickým pokovováním. Meze Audio se zde snaží posunout hranice toho, co dokáže jeden jediný dynamický měnič, a vzhledem k jejich předchozím úspěšným modelům jako Alba nebo 99 Classics 2nd Gen tomu můžeme věřit.
Luxusní balení i pro váš laptop
I když míří Astru na náročné posluchače, najde si i zákazníky, kteří hledají něco neotřelého. V balení najdeme:
- kvalitní kabel s pozlaceným 4,4mm symetrickým konektorem;
- redukci z 4,4 mm na klasický 3,5mm jack pro připojení k běžné elektronice;
- pět velikostí ušních koncovek (XS–XL);
- dva typy pouzder – ochranné a elegantní z PU kůže.
Cena, která vyrazí dech
Pojďme si ale nalít čistého vína – tohle není nákup pro každého. Sluchátka Astru byla odhalena 6. března na veletrhu MWC a do prodeje zamíří 20. března. Doporučená cena pro evropský trh je nastavena na 899 EUR (v přepočtu přibližně 22 tisíc korun). Paradoxem je, že tato sluchátka vás vyjdou dráž než samotný nový MacBook Neo, ke kterému by vzhledem ke svému designu skvěle ladila.
Zdroj: techradar.com
Komentáře