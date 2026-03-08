Infinix odhaluje Note 60 Ultra s rukopisem Pininfarina

Infinix Note 60 Ultra | Zdroj: Fonearena
Jedna z nejznámějších italských společností se zaměřením na design přiložila ruku k nejnovějšímu dílu z dílny Infinix. Čínský výrobce a firma Pininfarina přinášejí model s názvem Note 60 Ultra, kterému nepochybně bude patřit vrchol nabídky. Přírůstek byl vůbec poprvé odhalen během veletrhu MWC v Barceloně, kde největší pozornost upoutalo designové zpracování.
Nakročeno k úspěchu
Přední stranu zabírá 6,78palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením, 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 4 500 nitů. Součástí hardwaru je čipová sada Dimensity 8400 Ultimate od MediaTeku a 12GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256/512GB interní úložiště. Bateriový článek o velikosti 7 000 mAh podporuje 100W nabíjení přes USB-C a bezdrátové 50W řešení.
Za hliníkovou jednolitou konstrukcí stojí zmiňovaná firma Pininfarina, která se mimo jiné podílela na vývoji vybraných aut od automobilky Ferrari. Zadní modul kamery přímo nazývají Uni-Chassis a především z něj nevystupují žádné objektivy fotoaparátu. Součástí něj je také maticový displej pro zobrazování upozornění. To celé chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus.
Hlavní slovo z trojice objektivů má 200MPx senzor ISOCELL HPE od Samsungu. Softwarovou část zajišťuje operační systém Android 16 pod platformou XOS 16. Širokou výbavu uzavírá satelitní komunikace, certifikace odolnosti IP64, stereo reproduktory vyladěné od JBL, podpora eSIM nebo výkonný systém chlazení.
Prodejní balení obsahuje bohatou výbavu – např. kevlárové pouzdro, pouzdro ze slitiny zinku či nabíjecí podložku z kevlaru. Do obchodů zamíří čtyři barevné verze (černá, červená, modrá, stříbrná). Cenovka po přepočtu vychází zhruba na 16 037 Kč za nižší konfiguraci 12+256 GB.
Zdroje: wap.infinixmobility.com, gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com
Komentáře