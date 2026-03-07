Změna dodavatele energií: E.ON nabízí za online sjednání smlouvy bonus až 7 500 Kč

Digitalizace zákaznických služeb výrazně zjednodušuje přechod k novému dodavateli energií. Společnost E.ON aktuálně motivuje nové zákazníky k využití plně digitálního procesu sjednání smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu pomocí finančního bonusu. Ten může dosáhnout výše až 7 500 Kč.
Podmínky pro získání finančního bonusu
Základním předpokladem pro získání této finanční odměny je uzavření nové smlouvy plně online, a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách dodavatele. Nabídka platí jak pro odběr elektřiny, tak pro odběr zemního plynu. Domácnosti tak mají možnost snížit své počáteční náklady na energie bez nutnosti návštěvy pobočky nebo zprostředkovatele.
Transparentní proces výplaty
Důležitým parametrem pro uživatele je samotná mechanika vyplacení slíbené částky. Proces nevyžaduje po uzavření smlouvy žádnou další akci:
- Odměna je vyplacena přímo na bankovní účet.
- K odeslání peněz dochází nejpozději do 90 dnů od okamžiku reálného zahájení dodávek energií.
- Výplata probíhá zcela automaticky, bez nutnosti dodatečných žádostí.
Veškeré parametry nabídky, přesnou kalkulaci a online formulář pro zahájení přechodu najdou zájemci přímo na oficiálních stránkách společnosti E.ON.
Komentáře