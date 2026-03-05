Google Překladač přidává AI funkce pro přesnější tón a frazémy

Google rozšiřuje možnosti svého překladače o nové funkce, které uživatelům pomohou zvolit vhodný styl vyjadřování. Od neformálních rozhovorů až po profesionální jednání. Díky vícejazyčným schopnostem modelu Gemini nabízí Překladač několik vhodných alternativ zejména u idiomů – frazémů a hovorových frází.

Google Překladač získává sofistikované nástroje

Hlavní novinkou je, že při překladu obratů, jako je například „It’s raining cats and dogs“, uživatel obdrží hned několik variant s vysvětlením, kdy a proč každou z nich zvolit. Po klepnutí na tlačítko „understand“ – „porozumět“ se zobrazí přehled jazykových nuancí a kontextu. Možnost „ask“ – „zeptat se“ pak dovolí přímo v aplikaci položit doplňující otázky, například na regionální varianty či formálnost výrazu. Nová funkce je k dispozici v aplikaci Google Překladač pro Android a iOS ve Spojených státech a Indii a brzy se objeví také ve webové verzi.

Jak fungují nové volby tónu

Gemini nejprve analyzuje původní větu, poté nabídne formální i neformální překlad a připojí stručné zdůvodnění, proč se daná varianta hodí pro přátele, firemní schůzku nebo akademické prostředí.

prekladač 1920x1080x

Zdroj: Google

Uživatel může okamžitě zjistit, zda je výraz vhodný pro daný společenský kontext. Pokud potřebuje další upřesnění, může zahájit chat s AI a doptá se na kulturní či regionální odlišnosti.

Proč se Google zaměřuje na idiomy a kolokace

Idiomy, neboli frazémy a kolokace, představují pro strojový překlad jednu z nejobtížnějších disciplín, protože doslovné převedení do cílového jazyka často nedává smysl. Takový typický frazém je například ztratit hlavu nebo mít máslo na hlavě. Správné uchopení metafor a ustálených spojení ovšem rozhoduje o tom, zda text působí jako psaný rodilým mluvčím. Google na tuto oblast soustředí pozornost kvůli rostoucí globální komunikaci, tlaku konkurence v oblasti velkých jazykových modelů a dlouhodobé zpětné vazbě uživatelů, kteří si žádali jemnější práci s tónem a kontextem.

Google plánuje rozšířit novou funkci do dalších regionů během letošního roku a postupně ji zpřístupnit také v méně rozšířených jazycích. Google zároveň naznačil, že schopnost přizpůsobit tón textu se objeví i v dalších nástrojích v rámci služby Workspace.

Zdroj: blog.google

