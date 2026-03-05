Google Překladač přidává AI funkce pro přesnější tón a frazémy

Zdroj: Nano Banana 2
Google rozšiřuje možnosti svého překladače o nové funkce, které uživatelům pomohou zvolit vhodný styl vyjadřování. Od neformálních rozhovorů až po profesionální jednání. Díky vícejazyčným schopnostem modelu Gemini nabízí Překladač několik vhodných alternativ zejména u idiomů – frazémů a hovorových frází.
Google Překladač získává sofistikované nástroje
Hlavní novinkou je, že při překladu obratů, jako je například „It’s raining cats and dogs“, uživatel obdrží hned několik variant s vysvětlením, kdy a proč každou z nich zvolit. Po klepnutí na tlačítko „understand“ – „porozumět“ se zobrazí přehled jazykových nuancí a kontextu. Možnost „ask“ – „zeptat se“ pak dovolí přímo v aplikaci položit doplňující otázky, například na regionální varianty či formálnost výrazu. Nová funkce je k dispozici v aplikaci Google Překladač pro Android a iOS ve Spojených státech a Indii a brzy se objeví také ve webové verzi.
Jak fungují nové volby tónu
Gemini nejprve analyzuje původní větu, poté nabídne formální i neformální překlad a připojí stručné zdůvodnění, proč se daná varianta hodí pro přátele, firemní schůzku nebo akademické prostředí.
Uživatel může okamžitě zjistit, zda je výraz vhodný pro daný společenský kontext. Pokud potřebuje další upřesnění, může zahájit chat s AI a doptá se na kulturní či regionální odlišnosti.
Proč se Google zaměřuje na idiomy a kolokace
Idiomy, neboli frazémy a kolokace, představují pro strojový překlad jednu z nejobtížnějších disciplín, protože doslovné převedení do cílového jazyka často nedává smysl. Takový typický frazém je například ztratit hlavu nebo mít máslo na hlavě. Správné uchopení metafor a ustálených spojení ovšem rozhoduje o tom, zda text působí jako psaný rodilým mluvčím. Google na tuto oblast soustředí pozornost kvůli rostoucí globální komunikaci, tlaku konkurence v oblasti velkých jazykových modelů a dlouhodobé zpětné vazbě uživatelů, kteří si žádali jemnější práci s tónem a kontextem.
Google plánuje rozšířit novou funkci do dalších regionů během letošního roku a postupně ji zpřístupnit také v méně rozšířených jazycích. Google zároveň naznačil, že schopnost přizpůsobit tón textu se objeví i v dalších nástrojích v rámci služby Workspace.
Zdroj: blog.google
