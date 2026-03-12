Bezpečnost v rámci Androidu 16 přitvrzuje: režim pokročilé ochrany může omezit klíčovou funkci Chromu

Zdroj: Dotekomanie.cz
S příchodem systému Android 16 představil Google takzvaný Režim pokročilé ochrany (Advanced Protection Mode). Jde o bezpečnostní řešení na jedno kliknutí, které aktivuje nejvyšší úroveň zabezpečení systému Android. Cílem je chránit vysoce rizikové uživatele před online útoky, škodlivými aplikacemi a úniky dat. Nejnovější zjištění však ukazují, že tato ochrana si vyžádá svou daň na výkonu prohlížeče Chrome. Google totiž plánuje v tomto režimu deaktivovat rozhraní WebGPU.
Android 16 vylepšuje bezpečnostní ochranu
Rozhraní WebGPU umožňuje webovým vývojářům využívat grafický procesor (GPU) zařízení k provádění náročných výpočtů a vykreslování složitých obrazů přímo v prohlížeči. Jde o nástupce staršího standardu WebGL, oproti kterému nabízí:
- Lepší kompatibilitu s moderními grafickými čipy
- Podporu pro obecné výpočty na GPU (GPGPU)
- Rychlejší operace a přístup k pokročilejším funkcím hardwaru
V prohlížeči Chrome je tato funkce standardně zapnutá od verze 121 na zařízeních s Androidem 12 a novějším, pokud disponují grafikami Qualcomm nebo ARM. V praxi to znamená, že WebGPU dnes využívá velká část moderních telefonů pro plynulý běh webových her nebo pokročilých vizualizací.
Daň za bezpečí: Když se výkon stává hrozbou
Zásadní nevýhodou WebGPU je však jeho náchylnost k bezpečnostním dírám a útokům. V některých případech mohou útočníci tyto zranitelnosti zneužít k takzvanému vzdálenému spuštění kódu (RCE). I když Google chyby postupně opravuje, často se tak děje až poté, co je objeví bezpečnostní experti. Do té doby mohou útočníci tyto slabiny zneužít k napadení soukromí uživatelů.
Právě proto se Google rozhodl pro radikální řez. V Režimu pokročilé ochrany bude WebGPU pravděpodobně zcela vypnuté, aby se eliminovalo riziko zneužití grafického procesoru jako brány do systému. Není to první omezení, které tento režim přináší. Google již dříve testoval restrikce pro rozhraní AccessibilityService API, pokud aplikace nejsou klasifikovány jako čistě usnadňující nástroje.
Představte si to jako pancéřování vozu, zvýší vaši bezpečnost v nebezpečném terénu, ale auto je kvůli němu těžší a pomalejší. Pro běžného uživatele zůstane Chrome bleskově rychlý, ale ti, kteří čelí cíleným útokům, budou muset oželet špičkovou webovou grafiku výměnou za klidný spánek.
