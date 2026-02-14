Moderní technologie v domácnosti již dávno nejsou jen doménou obývacích pokojů a pracovnen. Významný posun v automatizaci a digitalizaci zaznamenává také kuchyně. Aktuální nabídka na trhu přináší možnost pořídit pokročilé kuchyňské spotřebiče značek Tefal a Krups za zvýhodněné ceny. Akce se vztahuje na multifunkční hrnce s Wi-Fi konektivitou, horkovzdušné fritézy s digitálním ovládáním i plnoautomatické kávovary. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek.
Vaření
Příprava pokrmů se díky moderním spotřebičům stává rychlejší a zdravější záležitostí. V nabídce dominují horkovzdušné fritézy, které umožňují přípravu jídel s minimem tuku, a chytré multifunkční hrnce řady Cook4me. Tyto přístroje často disponují dotykovými displeji a v případě vyšších modelů i propojením s mobilní aplikací, což umožňuje sledování průběhu vaření na dálku. Slevy v této kategorii dosahují až 40 %.
- Tefal EY8468E0 Easy Fry Silence Black (-20 %)
- Tefal EY5728E1 Easy Fry Silence (-40 %)
- Tefal CY912831 Cook4me Touch WiFi (-33,3 %)
- Tefal FW556DE0 Easy Fry Multifunction (-36 %)
- Tefal GC784D30 OptiGrill 4v1 XL se zapékací mísou (-28,9 %)
- Tefal EY5521E0 Easy Fry Silence White (-25 %)
- Tefal CY855830 Cook4me+ Connect black (-19,2 %)
- Tefal CY851130 Cook4me+ white (-19,2 %)
Příprava kávy
Segment kávovarů Krups nabízí řešení pro milovníky espressa i kávových specialit s mlékem. Modely se vyznačují intuitivním ovládáním, často doplněným o barevné displeje a světelné indikátory, které uživatele provádí procesem přípravy i údržby. V akci lze nalézt jak kompaktní kapslové kávovary Nespresso, tak plnoautomatické přístroje s integrovaným mlýnkem pro čerstvě namletou kávu.
- KRUPS EA910B10 Sensation C50 (-20 %)
- KRUPS EA872B10 Intuition Preference Antracit (-15 %)
- KRUPS XP384G10 Authentic Bullet Dark (-25 %)
- Nespresso KRUPS Vertuo POP Aqua Mint XN920410 (-25 %)
- KRUPS EA810870 Essential Roma (-20 %)
