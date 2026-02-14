Slevy na kávovary a chytré hrnce: Vylepšete si kuchyň za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

14. 2. 2026

Moderní technologie v domácnosti již dávno nejsou jen doménou obývacích pokojů a pracovnen. Významný posun v automatizaci a digitalizaci zaznamenává také kuchyně. Aktuální nabídka na trhu přináší možnost pořídit pokročilé kuchyňské spotřebiče značek Tefal a Krups za zvýhodněné ceny. Akce se vztahuje na multifunkční hrnce s Wi-Fi konektivitou, horkovzdušné fritézy s digitálním ovládáním i plnoautomatické kávovary. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek.

Vaření

Příprava pokrmů se díky moderním spotřebičům stává rychlejší a zdravější záležitostí. V nabídce dominují horkovzdušné fritézy, které umožňují přípravu jídel s minimem tuku, a chytré multifunkční hrnce řady Cook4me. Tyto přístroje často disponují dotykovými displeji a v případě vyšších modelů i propojením s mobilní aplikací, což umožňuje sledování průběhu vaření na dálku. Slevy v této kategorii dosahují až 40 %.

Příprava kávy

Segment kávovarů Krups nabízí řešení pro milovníky espressa i kávových specialit s mlékem. Modely se vyznačují intuitivním ovládáním, často doplněným o barevné displeje a světelné indikátory, které uživatele provádí procesem přípravy i údržby. V akci lze nalézt jak kompaktní kapslové kávovary Nespresso, tak plnoautomatické přístroje s integrovaným mlýnkem pro čerstvě namletou kávu.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

