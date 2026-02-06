Chystané Redmi A7 Pro dorazí i jako Poco C81

Nabídku základních telefonů brzy rozšíří firma Xiaomi, která pod značkou Redmi a Poco připravuje jeden stejný model. Zařízení v tuto chvíli prochází certifikačními procesy, což za následek má únik prvních podrobností. Ovšem z již dostupných specifikací můžeme počítat spíše s podprůměrným zástupcem. Model Redmi A7 Pro by měl dorazit také pod názvem Poco C81.

Výrobce hodlá do čela postavit 6,9palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením a tradičním „Waterdrop“ výřezem pro selfie kamerku. Hardwarovou stránku postaví na čipové sadě T7250 od Unisoc, který přinese pouze podporu LTE sítí. K němu připojí 4/6GB operační paměť RAM nebo 64/128GB interní úložiště.

Bateriový článek o velikosti 6 000 mAh potěší alespoň technologií rychlého 15W nabíjení pomocí USB-C portu. Od prvního spuštění poběží pod starší verzí operačního systému Android 15. Navíc nelze ani vyloučit, že půjde o omezenou verzi Android Go. Tato novinka od svých předchůdců může převzít virtuální rozšíření paměti RAM, dva zadní fotoaparáty, boční skener otisků prstů či 3,5mm audio jack.

Xiaomi by mohlo chtít dodržet roční rozestup mezi jednotlivými generacemi, takže lze očekávat oznámení nejpozději během měsíce dubna. Do té doby určitě dojde k dalším únikům, které upřesní celou podobu.

