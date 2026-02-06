Probíhající akce Alza Dny přináší zajímavé příležitosti pro upgrade domácího kina i pracovního prostředí. V nabídce největšího českého e-shopu se objevily slevy dosahující v některých případech až 50 %. Akce se zaměřuje jak na prémiovou audiovizuální techniku, tak na ergonomický nábytek a nezbytné kancelářské vybavení. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek z aktuální nabídky.
Projektory
Segment domácí projekce zaznamenává výrazný cenový propad, zejména u rozbalených kusů prémiových modelů. Zákazníci mohou pořídit laserové 4K projektory od značek jako Samsung nebo XGIMI za zlomek původní ceny. Tyto přístroje nabízejí alternativu k velkým televizorům, přičemž poskytují filmový zážitek s vysokým jasem a kvalitním ozvučením. Slevy se vztahují jak na kompaktní přenosné modely, tak na stacionární high-end zařízení.
- Samsung The Premiere SP-LPF5D (rozbalený) (-51 %)
- XGIMI HORIZON Ultra (rozbalený) (-46 %)
- Optoma Photon Go (rozbalený) (-45 %)
- XGIMI HORIZON S Max (-30 %)
- LG HU710PW (-34 %)
Kancelářský nábytek
Zdravé sezení a ergonomie jsou klíčovými faktory pro produktivitu. V rámci slevové akce lze výhodně zakoupit polohovatelné stoly a herní či kancelářská křesla. Zlevněné produkty zahrnují robustní židle s vysokou nosností od značky Anda Seat i cenově dostupnější řešení pod privátní značkou AlzaErgo. Investice do kvalitního polohovatelného stolu nebo židle může výrazně přispět k prevenci bolestí zad při dlouhodobé práci u počítače.
- Anda Seat Kaiser 3 Pro Premium Gaming Chair – XL size Black Fabric (-30 %)
- Anda Seat Kaiser 4 V2 Size XL Black PVC (-25 %)
- AlzaErgo Table ET1 Essential šedý (-30 %)
- AlzaErgo Chair Dune 2 černá (-25 %)
- Rapture FRIGATE černá (-30 %)
- MOSH Airflow 650 černá (-15 %)
Kancelářská technika
Pro kompletní vybavení domácí pracovny nebo malé kanceláře je v nabídce i drobné technické příslušenství. Slevy se dotkly laminátorů, skartovaček a řezaček papíru. Jde o nezbytné pomocníky pro organizaci dokumentů a ochranu citlivých údajů. V akci figurují ověřené značky jako Peach, Fellowes či Rexel, které pokrývají potřeby běžného administrativního provozu.
- PEACH Premium Photo PL750 A4 (-25 %)
- Fellowes Lyra 3v1 (rozbalený) (-31 %)
- PEACH PS400-02 (-20 %)
- KW-TRIO 455 laser (-10 %)
- REXEL Momentum X312 (-15 %)
Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete na stránkách prodejce.
