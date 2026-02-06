Alza Dny: Výrazné slevy na špičkové projektory a vybavení do kanceláře KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 6. 2. 2026#Ostatní

Probíhající akce Alza Dny přináší zajímavé příležitosti pro upgrade domácího kina i pracovního prostředí. V nabídce největšího českého e-shopu se objevily slevy dosahující v některých případech až 50 %. Akce se zaměřuje jak na prémiovou audiovizuální techniku, tak na ergonomický nábytek a nezbytné kancelářské vybavení. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek z aktuální nabídky.

Projektory

Segment domácí projekce zaznamenává výrazný cenový propad, zejména u rozbalených kusů prémiových modelů. Zákazníci mohou pořídit laserové 4K projektory od značek jako Samsung nebo XGIMI za zlomek původní ceny. Tyto přístroje nabízejí alternativu k velkým televizorům, přičemž poskytují filmový zážitek s vysokým jasem a kvalitním ozvučením. Slevy se vztahují jak na kompaktní přenosné modely, tak na stacionární high-end zařízení.

Kancelářský nábytek

Zdravé sezení a ergonomie jsou klíčovými faktory pro produktivitu. V rámci slevové akce lze výhodně zakoupit polohovatelné stoly a herní či kancelářská křesla. Zlevněné produkty zahrnují robustní židle s vysokou nosností od značky Anda Seat i cenově dostupnější řešení pod privátní značkou AlzaErgo. Investice do kvalitního polohovatelného stolu nebo židle může výrazně přispět k prevenci bolestí zad při dlouhodobé práci u počítače.

Kancelářská technika

Pro kompletní vybavení domácí pracovny nebo malé kanceláře je v nabídce i drobné technické příslušenství. Slevy se dotkly laminátorů, skartovaček a řezaček papíru. Jde o nezbytné pomocníky pro organizaci dokumentů a ochranu citlivých údajů. V akci figurují ověřené značky jako Peach, Fellowes či Rexel, které pokrývají potřeby běžného administrativního provozu.

Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete na stránkách prodejce.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

