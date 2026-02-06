Oppo finišuje s dvojicí K14 Turbo a Turbo Pro

Oppo K14x 5G | Zdroj: Oppo

Aktuální modelová řada K14 od čínské společnosti Oppo se již brzy může těšit na výraznější aktualizaci, kterou zajistí rovnou dvě mobilní novinky. Nejnovější únik přináší první specifikace k telefonům s označením K14 Turbo a K14 Turbo Pro. Tato vyhlížená dvojice v nabídce přímo nahradí předchůdce z července loňského roku.

Lehký nadprůměr

Výrobce do zástupce K14 Turbo plánuje nasadit 6,59palcový displej, pod kterým údajně poběží čipová sada Snapdragon 8s Gen 4 od Qualcommu. Verze s přívlastkem Pro potěší větším 6,78palcovým OLED displejem. Uvnitř něj naleznete čipset Dimensity 9500s z dílny MediaTeku. Nejvyšší paměťová konfigurace by měla nabídnout 16GB operační paměť RAM a 512GB interní úložiště.

Oppo K14 Turbo 1401x542x

Oppo K14 Turbo | Zdroj: Gizmochina

Mezi staršími spekulacemi se také objevuje 8 000mAh článek baterie, integrovaný chladicí ventilátor, zvýšená odolnost podložená certifikací nebo hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Zařízení zřejmě bude k dispozici v široké paletě barev, přičemž nejčastěji je zmiňována bílá, růžová, šedá.

Další podrobnosti mohou vyjít v následujících týdnech, protože vydání plánují až na měsíc duben. Ještě předtím totiž firma chystá odhalení modelu K14x 5G. Pro zajímavost jeho předchozí provedení s označením K13x 5G je venku od června 2025, takže časově dává všechno smysl.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

