iQOO 15 Ultra je na první pohled obyčejný top model, ale má něco unikátního

Zdroj: IQOO

Není to tak dávno, co byl uveden poměrně zajímavý model iQOO 15. Už tehdy se spekulovalo o příchodu vybavenějšího kousku nesoucího označení iQOO 15 Ultra. Novinka je na světě a není to zrovna obyčejný mobil.

Originální přístup

Při pohledu na specifikace vás asi nepřekvapí výbava. Název tomu ostatně odpovídá. Firma nešetřila nikde a použila nejmodernější procesor od Qualcommu, nejrychlejší operační paměti a také úložiště. Displej je na tom podobně, a dokonce dosahuje na jas 8000 nitů. Vše je navíc podpořeno baterií o kapacitě 7400 mAh s podporou rychlého bezdrátového nabíjení.

iQOO 15 Ultra 768x647x

Zdroj: iQOO

Nešetřilo se ani na fotografické výbavě a zadní strana je oseta 50MPx senzory, přičemž hlavní a periskopický mají optickou stabilizaci obrazu. Fotomodul vypadá skutečně zvláštně, tedy po designové stránce, ale nejde jen o to. Současně slouží jako systém pro ventilaci, jelikož mobil má v sobě aktivní chlazení pomocí větráčku. Přes fotomodul dochází k nasávání studeného vzduchu, výdech je pak na boku mobilu.

20260204151425707962 original 1468x826x

Zdroj: iQOO

I před toto pokročilé aktivní chlazení si mobil zachovává odolnost vůči vodě a prachu, o čemž svědčí certifikace IP68 a IP69. iQOO 15 Ultra je také vybaven herními tlačítky na boku, ale jde o kapacitní, nikoliv fyzická tlačítka. Pokud by měl mobil ještě přední kameru ukrytou pod displej, asi by se jednalo o jeden z nejpokročilejších kousků na trhu.

iQOO 15 Ultra má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 17 000 Kč (bez daně a dalších poplatků). Je otázkou, jestli si najde cestu do Evropy, případně přes nějaké přeprodejce.

Specifikace iQOO 15 Ultra

  • displej: 6,85 palců, 3168×1440 pixelů, 2K+ zakřivený Samsung M14 8T LTPO AMOLED, poměr 20:9, HDR10+, 144 Hz variabilní obnovovací frekvence, 1,07 miliardy barev, DCI-P3, jas až 2600 nitů (HBM režim), maximum až 8000 nitů, 2160Hz PWM stmívání + DC Dimming, Dolby Vision
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), Adreno 840 GPU, herní čip Q3
  • RAM: 16/24 GB LPDDR5X Ultra Pro
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 16, OriginOS 6.0
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,49″ Sony IMX921, f/1,88, OIS, LED blesk)
      • 50 Mpx (150° ultraširokoúhlý, f/2,0)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3x zoom, 1/1,95″ Sony IMX882, f/2,65, OIS)
    • přední: 32 Mpx (f/2,2)
  • IP68 + IP69
  • 3D ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo reproduktory, Hi-Fi audio, USB-C audio
  • Konektivita: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 6.0, GPS (L1+L5), Beidou (B1C+B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), infraport, NFC, USB-C 3.2 Gen1
  • rozměry a hmotnost: 163,65 x 76,80 x 8,7 mm, 227 gramů
  • baterie a nabíjení: 7400 mAh, 100W ultra-rychlé nabíjení, 40W bezdrátové nabíjení

Zdroj: fonearena.com

