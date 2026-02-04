Představujeme nový reproduktor Niceboy Vulcan s výkonem 80 W a výdrží až 12 hodin

V poslední době se společnost Niceboy rozrůstá spíše v kategorii domácích spotřebičů, nedávno ale představila svůj dosud největší a nejsilnější reproduktor Niceboy Vulcan. Ten spolehlivě ozvučí domácí i venkovní akci, ale tím jeho přednosti rozhodně nekončí.
Výkon a konstrukce
Niceboy Vulcan charakterizují dvě vlastnosti: síla a odolnost. Reproduktor disponuje výkonem 80 W, který navíc doplňují pasivní basové membrány pro zvýraznění basů. Zároveň má v sobě zabudovanou baterii o kapacitě 7 500 mAh, díky níž nezkazí žádnou zábavu až po dobu 12 hodin na jedno nabití.
To ale není vše. Pokud uživatelé touží po ještě silnějším zvuku, mohou využít funkci True Wireless, která umožňuje spárování dvou reproduktorů pro výraznější prostorový zvuk.
Přestože jde o největší reproduktor v aktuálním audio portfoliu Niceboy, s délkou 36 cm a šířkou 13 cm se pohodlně vejde do batohu a jeho hmotnost 3,25 kg je snesitelná i pro delší cestování. Uživatelé na cestách ocení také jeho praktickou rukojeť. Konstrukce je navíc voděodolná dle certifikace IPX5, takže se hodí i do hor nebo na vodu.
FM Rádio i LED podsvícení
Hudbu lze přehrát hned několika způsoby. Samozřejmostí je připojení prostřednictvím Bluetooth 5.3, ale nemusíte se spoléhat pouze na bezdrátové připojení, reproduktor umožňuje přehrávání skladeb také z microSD karty, USB flash disku nebo přes 3,5mm jack. Výhodou je i funkce FM rádia, která přijde vhod ve chvíli, kdy dohraje playlist nebo když budete chtít zůstat v obraze.
Pro dokreslení správné party atmosféry nabízí Niceboy Vulcan LED podsvícení, které lze přizpůsobit nebo úplně vypnout. Součástí balení je kromě samotného produktu také USB‑C nabíjecí kabel a návod. Niceboy Vulcan je dostupný na oficiálním e‑shopu společnosti niceboy.eu za 2 999 Kč, aktuálně je však se speciálním valentýnským kódem LASKA v akci za 2 099 Kč.
