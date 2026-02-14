Střední třída s obří baterií: Tecno Pova Curve 2 5G láká na 8000 mAh a tenký design

Zdroj: Tecno

Ještě před nějakou dobou jste museli hodně hledat, abyste našli mobil s pořádnou baterií. Mnohdy se ale nabízely jen odolné cihly, které ale neměly dobré ostatní specifikace. Dnes je ale poměrně běžné, že kdejaký mobil má vyšší kapacitu baterie díky nové křemíkovo-uhlíkové technologii. Evidentně se začíná jednat o dostupnější technologii, jelikož i takové Tecno začíná nabízet poměrně zajímavý kousek v podobě Tecno Pova Curve 2 5G.

Nejtenčí? Tak trochu

Aby se dnes kdejaká společnost chlubila nějakým prvenstvím, musí si občas pohrát se slovíčky. Tecno Pova Curve 2 5G je výrobcem uváděn jako nejtenčí mobil s 8000mAh baterií s 3D zakřiveným displejem. To je celkem úsměvné a možná i zbytečné označení, ale musíme uznat, že kapacita baterie je velmi úctyhodná a navíc tenkost je 7,42 mm, což je hodně málo. Že má mobil ještě zakřivený displej, je spíše designový prvek.

TECNO POVA Curve 2 5G 1024x676 1024x676x

Zdroj: Tecno

Tecno Pova Curve 2 5G není ale top model. Zapadá do střední třídy se svou výbavou, což dokazuje použití procesor Dimensity 7100. Současně jsou zde další koprocesory pro lepší příjem signálu, a to i WiFi. Nabízí se i lehká odolnost vůči vodě a zadní strana má dva snímače, 50 MPx a 2 MPx.

Chloubou tohoto mobilu je kromě baterie i displej, který má mimo jiné maximální jas až 4500 nitů a vyšší rozlišení. Bohužel u Tecno Pova Curve 2 5G nenajdete stereo nebo jiné pokročilé funkce. Dá se říci, že se jedná o zajímavá kousek střední třídy. Jeho cena je nastavena u základní verze v přepočtu na cca 6 300 Kč, což je relativně dobrá částka na takový mobil.

Specifikace Tecno Pova Curve 2 5G

  • displej: 6,78 palců, 2644 × 1208 pixelů, AMOLED, 120 Hz, jas až 4500 nitů, 2304Hz PWM stmívání, ochrana Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: MediaTek Dimensity 7100 (6nm, osmijádrový, až 2,4 GHz), Mali-G610 GPU
  • RAM: 8 GB LPDDR5X
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
  • Operační systém: Android 16, HiOS 16
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.7, LED blesk, 2K 30fps video)
      • 2 Mpx (sekundární makro senzor, f/2.4)
    • přední: 13 Mpx (f/2.2, 2K 30fps video)
  • IP64
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • jeden reproduktor, USB-C audio, Dolby Atmos, duální mikrofony
  • Konektivita: 5G SA/NSA (20 5G pásem), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS / GLONASS / Beidou, IR senzor, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 162,68 x 77,15 x 7,42 mm, 195 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh, 45W rychlé nabíjení

Zdroj: gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

