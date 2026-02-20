Koncept chytré domácnosti se stává standardem moderního bydlení. Integrace technologií nejen zvyšuje komfort, ale přispívá také k energetickým úsporám a celkové bezpečnosti. V rámci probíhajících slevových akcí „Alza dny“ se otevírá ideální příležitost pro výhodný nákup prvků, které transformují běžný byt či dům v inteligentní ekosystém. Níže je uveden přehled vybraných kategorií a produktů s výrazným cenovým zvýhodněním.
Smart osvětlení
Chytré osvětlení představuje jeden z nejdostupnějších a vizuálně nejefektnějších kroků k digitalizaci domácnosti. Moderní LED panely, pásky a ambientní světla umožňují regulovat intenzitu i barevnou teplotu, čímž dokážou vytvořit ideální atmosféru pro práci i odpočinek. Navíc je lze snadno synchronizovat s multimédii nebo ovládat hlasem.
- EMOS GoSmart Ambientní LED RGB osvětlení za TV 55“ (139 cm) (-50 %)
- IMMAX NEO LITE Smart pásek LED 5m, RGB, CCT, barevný, stmívatelný, wifi, MUSIC, IR ovladač (-40 %)
- WiZ Sync box starter kit 75″-85″ EU (-25 %)
- Govee TV 40-50″ SMART LED podsvícení RGBIC (-30 %)
- Yeelight Comet Ultra Slim Smart Ceiling Light C2201C300 (-36 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré zabezpečení domu
Ochrana majetku a prevence rizik je základem každého domova. Systémy chytrého zabezpečení dnes zahrnují digitální zámky, detektory kouře i senzory oken a dveří. Tyto prvky komunikují s mobilní aplikací a zajišťují neustálý přehled o stavu domácnosti, bez ohledu na to, kde se majitel právě nachází.
- TESLA Smart Sensor Smoke (-44,2 %)
- Richter Czech Digitální vložka DC.40/60E.NI (-23,8 %)
- AQARA Door and Window Sensor P2 (-10 %)
- LOCKIN G30 (-25 %)
- WiZ Contact sensor 2pack (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Inteligentní elektroinstalace
Základním stavebním kamenem každého technologicky vyspělého interiéru je inteligentní elektroinstalace. Chytré zásuvky, stmívače a venkovní ovládací prvky pomáhají optimalizovat chod spotřebičů, monitorovat spotřebu elektrické energie a automatizovat běžné denní rutiny pomocí časovačů a scén.
- Tesla Smart Dimmer (-50 %)
- IMMAX NEO vnitřní s kolíkem, typ E, 1x USB, 1x USB-C, PD 20 W, Zigbee (-30 %)
- TESLA Smart Plug Dual SD300 (-15 %)
- Flic Button – rozšiřující sada, bílá (-15 %)
- Meross Smart Wi-Fi Outdoor Plug (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Zájemci o modernizaci vybavení by neměli váhat s pořízením, jelikož se jedná o časově omezenou nabídku v rámci populární prodejní akce. Pro kompletní přehled produktů a nákup lze navštívit oficiální stránky prodejce.
Komentáře