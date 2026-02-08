Spotify odhaluje zákulisí skladeb: nová funkce „O skladbě“ přináší příběhy a zajímavosti

Zdroj: Dotekománie
Spotify přináší novou funkci, která posluchačům umožní nahlédnout do zákulisí jejich oblíbených skladeb. Funkce „O skladbě“ ( About the Song) nabízí příběhy, významy a zajímavosti o hudbě přímo v přehrávači. Novinka je zatím v beta verzi a dostupná pouze pro prémiové uživatele ve vybraných zemích.
Novinka ve Spotify: funkce „O hudbě“
Funkce „O skladbě“ se zobrazuje na obrazovce s přehrávanou skladbou, kde se vedle běžných informací o skladbě objeví i krátké, interaktivní karty s příběhy. Tyto karty lze posouvat prstem a zobrazují se pouze u podporovaných skladeb. Informace čerpá Spotify z ověřených externích zdrojů. Cílem je nabídnout posluchačům kontext ke vzniku písně, zajímavé detaily z natáčení a také zákulisní momenty a inspiraci autorů. Spotify věří, že hlubší porozumění významu skladeb pomůže uživatelům prohloubit vztah k hudbě, kterou mají rádi.
Beta verze zatím jen pro vyvolené
Novinka je aktuálně v beta režimu a dostupná pouze v angličtině pro prémiové uživatele mobilní aplikace na iOS a Androidu. Rozšíření probíhá postupně a funkce je zatím dostupná pouze v Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Irsku, Novém Zélandě a Austrálii.
Uživatelé v těchto zemích si mohou funkci vyzkoušet tak, že při poslechu skladby scrollují dolů v přehrávači, kde se zobrazí karta „O skladbě“. Jednoduchým přejetím prstu pak mohou procházet jednotlivé příběhy. Spotify zároveň vyzývá umělce i posluchače, aby na kartu poskytovali zpětnou vazbu, která pomůže vylepšit budoucí verze této funkce.
Spotify inovuje napříč funkcemi
Zavedení karet „O skladbě“ není ojedinělým krokem. Spotify v posledních týdnech představila i další nové funkce, jako jsou prompt-based playlisty, které se tvoří na základě textových podnětů, nebo skupinové chaty, kde mohou přátelé sdílet a diskutovat oblíbenou hudbu přímo v aplikaci. Spotify se tak snaží přiblížit posluchače interpretům a obohatit samotný zážitek z poslechu.
Hudba často působí jako okamžitý spouštěč emocí. Jedna melodie vás dokáže zastavit v pohybu a přimět k otázce: „O čem ta píseň vlastně je?“. Funkce „O skladbě“ přináší odpovědi přímo do přehrávače. Ať už jde o inspiraci textu, okolnosti vzniku nebo zajímavé detaily z nahrávání, posluchači nyní mohou hudbu vnímat nejen ušima. Spotify tak otevírá novou kapitolu, kde se hudba mění v příběh a každý příběh má co říct.
Zdroje: engadget.com, newsroom.spotify.com
