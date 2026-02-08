Motorola brzy oznámí Razr 70 a Razr 70 Ultra

Motorola Razr 60 | Zdroj: Motorola
Portfolio skládacích telefonů chystá rozšířit společnost Motorola. Poslední zástupce v podobě dvojice Razr 60 a Razr 60 Ultra nahradí přímí nástupci, o kterých jsme prostřednictvím úniků naposledy slyšeli v listopadu. Nový únik sice oživuje celé dění kolem těchto novinek, ale minimálně základní model se nedočká téměř žádných změn.
Horkou jehlou
Přírůstek s názvem Razr 70 se ukrývá pod kódovým označením XT2657-8 a údajně ponese 6,9palcový panel typu LTPO ve vnitřní části. Naopak vnější straně bude zřejmě patřit 3,63palcový displej. Do samotného nitra by cestu měl najít osmijádrový procesor Dimensity 7400X od MediaTeku nebo bateriový článek o velikosti 4 500 mAh.
Tyto prvky zatím v podstatě nepřinášejí nic nového, když vynecháme lehce zvětšený displej zvenku. Nicméně stále jsme na začátku a k vylepšení může ještě dojít například u fotoaparátů, rychlosti nabíjení či množství funkcí s umělou inteligencí. V základu lze samozřejmě vyhlížet operační systém Android 16.
Jak už bývá zvykem, tak zařízení na vybrané trhy dorazí jako Razr 2026. Druhý model Razr 70 Ultra nese označení XT2655-1 a někde jej také poznáme pod názvem Razr Ultra 2026. Každopádně jeho výbavové prvky dodnes nebyly předmětem žádného úniku. Výrobce představil předchozí generaci v dubnu 2025, a proto za pár týdnů se již o všem rozhodne.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, notebookcheck.net
Komentáře