Google představuje Snapseed kameru pro iPhone, nabídne manuální režim a filmové filtry

Aplikace Snapseed od Googlu, dosud známá hlavně jako výkonný editor fotografií, se nově mění na plnohodnotný fotoaparát. Po tichém spuštění funkce na konci loňského roku je nyní kamera oficiálně dostupná všem uživatelům iOS ve verzí Snapseed 3.15.0.

Nová kamera Snapseed pro iPhone

Dříve bylo možné kameru Snapseed spustit pouze z widgetu na zamčené obrazovce, Ovládacího centra nebo přes Camera Control. Nyní je ikona fotoaparátu přímo v pravém horním rohu aplikace, což zásadně zjednodušuje přístup. Snapseed se tak posouvá za hranice běžné editace a umožňuje rovnou fotit s přednastavenými efekty a jemným manuálním nastavením.

Po aktivaci přepínače “PRO” v levém horním rohu získáte přístup ke třem novým manuálním nástrojům:

  • ISO – citlivost snímače
  • Shutter Speed – čas závěrky
  • Focus – manuální ostření

Ovládání probíhá přes otočný volič, který připomíná klasické analogové fotoaparáty.

Filmy inspirované klasikou

Snapseed kamera podporuje také reálnou emulaci filmových materiálů, které si můžete zvolit ještě před pořízením snímku. Stylizace probíhá v reálném čase, ale hlavní kouzlo spočívá v tom, že všechny úpravy zůstanou editovatelné i po uložení fotografie.

Aplikace nabízí následuící filmové filtry

  • KP1 – Kodak Portra 400
  • KP2 – Kodak Portra 160
  • KG1 – Kodak Gold 200
  • KE1 – Kodak E200
  • FS1 – Fuji Superia 200
  • FS2 – Fuji Superia 800
  • FP1 – Fuji Pro 400h
  • AG1 – Agfa Optima 200
  • AS1 – Agfa Scala 200
  • PD1 – Polaroid 600
  • TC1 – Technicolor styl

Přepínání mezi filtry doprovází elegantní animace připomínající přetáčení filmu – důkaz, že Snapseed si zakládá i na vizuálním zážitku.

Další funkce a nastavení

  • Blesk byl přesunut do levého dolního rohu
  • Zoom se nachází napravo
  • Lze měnit barevné téma hledáčku, například na varianty: Editor, Dusk, Negative, Steel, Haze nebo Depth

Každá fotografie obsahuje kompletní „editační zásobník“, takže ve Snapseed můžete dodatečně měnit jakýkoli parametr – od filtru až po expozici. To výrazně zvyšuje flexibilitu při postprodukci.

Verze 3.15.0 je nyní dostupná zdarma v App Store. Android verze zatím tuto novou kameru neobsahuje, ale Google už pracuje na její implementaci spolu s redesignovaným editorem, který byl dříve uveden na iPhonu a iPadu.

Zdroj: 9to5google.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

