Řada Camon od Tecno se dočká nové generace

Tecno Camon 40 | Zdroj: Tecno
Čínská firma Tecno letos naváže na tradici z loňského roku a každoroční veletrh MWC v Barceloně se opět postará o nové pokračování série Camon. Po poslední sérii Camon 40 nyní výrobce finišuje s pracemi kolem dvojice s názvem Camon 50 a Camon 50 Pro. Rostoucí počet úniků dává dohromady jejich výbavu, přičemž tentokrát ven vychází i první fotografie obou telefonů.
Zase jen průměr
Zařízení budou mezi sebou sdílet osmijádrový procesor Helio G99 od MediaTeku, který nepodporuje ani 5G sítě. Hardwarová stránka ještě dostane 8GB operační paměť RAM, ale zatím bez upřesněné velikosti interního úložiště. Výrobce nasadí vpředu displeje s Full HD+ rozlišením. Ovšem každá verze jej získá v lehce pozměněné podobě.
Základní model Camon 50 ponese plochý displej s proděravěným otvorem. Naopak vyšší varianta s přívlastkem Pro potěší panelem se zakřivením po obou bocích a selfie kamerku ukryjí do výřezu ve tvaru pilulky. Další novinkou se stane jedno vyhrazené tlačítko na levé straně, jehož přesnou funkci zjistíme asi až s blížícím se představením.
Posledním dílkem do dnešní skládačky je operační systém Android 16 ukrytý pod vlastní platformou HiOS. Předchůdci uvedení v únoru jsou v prodeji od dubna, takže nadcházející řadu nepochybně potká velmi podobný scénář. Nakonec bližší informace mohou dorazit už v nejbližších týdnech.
Zdroje: gsmarena.com, xpertpick.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře