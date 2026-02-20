Soutěž o řadu Xiaomi 17: Vyhrajte nejočekávanější fotomobil letošního jara KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 20. 2. 2026#Android #Smartphony

Chcete získat špičkový fotomobil, jakmile se oficiálně ukáže světu? U Mobil Pohotovosti právě odstartovala soutěž o chystanou řadu Xiaomi 17. Přímý nástupce řady Xiaomi 15 zažije velkou premiéru už v sobotu 28. února v 15:30 a vy máte jedinečnou příležitost mít tuto očekávanou novinku v kapse mezi prvními.

Tři rychlé kroky, jak se zapojit:

  • Zamiřte na stránku mp.cz/xiaomi-novinka
  • Vyplňte svůj e-mail a klikněte na Odeslat
  • V doručené zprávě potvrďte svou e-mailovou adresu

Přihlášky se uzavírají přesně ve chvíli, kdy se nové Xiaomi představí světu – tedy v sobotu 28. února v 14:00. Výherce bude následně vylosován během několika dnů po ukončení soutěže, nejpozději však do týdne od skončení soutěže, a kontaktován přímo na registrovaný e-mail.

Buďte u toho živě

Zapojením do soutěže se automaticky přihlásíte k odběru těch nejzajímavějších novinek a exkluzivních slevových akcí ze světa Xiaomi.

Samotnou premiéru nové řady Xiaomi 17 můžete sledovat v přímém přenosu. Stačí si v sobotu v 15:30 znovu otevřít odkaz mp.cz/xiaomi-novinka, kde poběží live stream z celé akce.

