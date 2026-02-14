Android Auto má skryté nastavení, nabízí zajímavé možnosti

Zdroj: Jiří Bartál
Že má systém Android tajné vývojářské nastavení, nebo spíše ovládání, asi ví každý mírně pokročilý uživatel. Některé aplikace také disponují nějakou skrytou nabídkou, ale věděli jste, že i Android Auto má skryté vývojářské nastavení?
Android Auto a skryté nastavení
U Android Auto je trochu obtížnější najít nějaké nastavení, jelikož se jedná o zabudovanou funkci v systému. Abyste si zobrazili skryté nastavení, musíte trochu prozkoumat nastavení Androidu. Konkrétně musíte jít do sekce věnované Připojeným zařízením, pak zamiřte dolů, kde najdete Předvolby připojení. Zde již na konci najdete Android Auto.
I v této části musíte jít úplně dolů, kde bude položka Verze. Na ni několikrát klikněte, dokud se vám nezobrazí varování, jako je tomu na druhém snímku dole. Po úspěšné aktivaci se v horním menu (tři tečky) následně zobrazí v nabídce Nastavení pro vývojáře.
Nyní se vám již nabídne nová obrazovka s nejrůznějšími volbami, přičemž některé mohou dávat smysl jen vývojářům, zejména při ladění jejich aplikací. Dost důležitá možnost se skrývá hned nahoře, kde byste měli vidět možnost Bezdrátový systém Android Auto. Pokud nechcete, aby se mobil vždy automaticky připojil k systému v autě, tak stačí odškrtnout tuto možnost a vypnete bezdrátový systém. U některých mobilů je to vítaná možnost, jelikož tento režim podstatně rychleji vybíjí zařízení a nemusí být vždy spolehlivý.
Kromě toho se nabízí ještě možnosti jako změna zvukového kodeku nebo i rozlišení. Můžete si ho zvýšit, pokud to podporuje i auto. Zde je známo, že Android Auto vždy volí spíše konzervativní nastavení než nejvyšší možné. V nabídce se pak ještě nabízí poměrně zajímavá možnost Neznámé zdroje. Díky ní můžete zpřístupnit více aplikací na palubním systému auta, ale zde spíše upozorňujeme, že každá zvládne běh na palubním systému.
Zdroj: androidpolice.com
