Samsung Galaxy Z Fold Wide v přípravě?

Samsung Galaxy Z Fold Wide v přípravě?2026-02-15T22:00:46+01:00
• 15. 2. 2026#Smartphony

Galaxy Z Fold7; zdroj: Dotekománie

Všechny mobilní telefony s ohebnou konstrukcí a displejem nemají zrovna vhodný poměr stran pro sledování videí. Dá se říci, že nejlepší jsou ohebná véčka, kde využijete větší plochu, ale všechna větší zařízení nejsou pro tento účel designovaná. Stačí si vzít poměr stran u Samsung Galaxy Z Fold7 (recenze) je 1,11:1, zatímco novinka Samsung Galaxy Z TriFold má 4:3. Tedy ani jeden kousek není nejlepší pro sledování videí na vnitřním displeji. Asi se to nezmění ani s další chystanou novinkou.

Širší skládačka

Samsung připravuje novou nadstavbu One UI 9, kde se podařilo objevit několik náznaků, že se chystá nové zařízení, tedy třetí verze většího mobilů s ohebným displejem a konstrukcí. K dispozici máme jen několik náznaků kolem kódového označení a také animace, které jsou s tím spojené.

samsung wide fold one ui 9 black 800x466x

Zdroj: androidauthority

Jak můžete vidět, zařízení bude asi podstatně širší než všechny dosavadní skládačky od Samsungu. Možná bychom řekli, že se asi bude jednat o malý tablet, který bude možné rozložit do většího typu. Takto široký mobil by se velmi špatně používal. Případně to může být jen trochu jiná verze menšího zařízení, což by mohlo doplňovat řadu Flip, ale spíš je to nepravděpodobné.

samsung wide fold one ui 9 white 800x466x

Zdroj: androidauthority

Bohužel nemáme více informací k dispozici a současně nelze jednoznačně říci, že se novinky dočkáme, byť tyto animace jsou přímo z chystané nadstavby od Samsungu. Musíme si chvíli počkat, ale možná se bude jednat o odpověď Samsungu na chystaný ohebný iPhone od Applu, který má mít atypický poměr stran.

Zdroje: androidauthority.com, gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

