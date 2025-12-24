iPhone Fold dostává reálnější obrysy, takto má vypadat

iPhone Fold dostává reálnější obrysy, takto má vypadat2025-12-24T13:37:19+01:00
24. 12. 2025

Zdroj: Dotekomanie.cz

Že se Apple chystá představit své první zařízení s ohebnou konstrukcí a displejem, se spekuluje nějakou dobu. Právě v roce 2026 bychom se měli dočkat, přičemž již nyní se odhaduje, že to bude mít vliv na celý trh s touto kategorií zařízení. Mezitím se objevila údajná schémata samotného zařízení.

iPhone Fold?

Zatím nevíme s jistotou, jestli CAD schémata skutečně zobrazují nadcházející zařízení od Applu, ale zatím je můžeme považovat za věrohodná, ale jistotu budeme mít větší, jakmile se objeví další úniky. Co se týče konstrukce, tak nebude pomyslný iPhone Fold odpovídat kategoriím jako Flip nebo Fold, tedy běžným skládačkám na trhu.

Spíše bychom tento kousek přirovnali k zařízení Huawei Pura X z března tohoto roku. Dá se tedy říci, že v tomto Apple nebude originální a vyjde z konceptu, který na trhu již je. Rozměry naznačují, že ve složeném stavu bude zařízení poměrně široké a palcem jen tak nedosáhnete na druhý okraj. Vnější displej by měl mít úhlopříčku 5.49 palců. rozměry budou 83,8 x 120,6 x 9,6 mm.

iphone foldabable abmessungen 1 1000x544x

Zdroj: iphone-ticker

Při rozloženém stavu nabude zařízení rozměrů 167.6 x 120,6 x 4,8 mm. Samotný vnitřní displej bude mít asi úhlopříčku 7.76 palců, takže se ve své podstatě bude jednat o iPad Mini, jen o kousek menší. Hlavní předností bude asi právě zcela rovná plocha displeje při rozložení. Apple prý usilovně pracuje na tom, aby nebyl patrný ohyb.

iphone foldabable abmessungen 3 700x519 700x519x

Zdroj: iphone-ticker

Dosavadní informace naznačují, že by novinka měla nabídnout TouchID na boku a dokonce i FaceID na přední straně, ale zde si nejsme zcela jisti, jestli dojde na použití obou technologií.

iphone foldabable abmessungen 2 1000x229x

Zdroj: iphone-ticker

Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici CAD schémata, mnozí si již vytiskli maketu, díky čemuž se můžete podívat, jak bude iPhone Fold vypadat v rukách. Níže můžete vidět ukázku od autora Subsy z webu Makerworld.

Ukázky

IMG 1868 1920x1440x IMG 1867 5550x4162x IMG 1869 5712x4284x IMG 1871 5712x4284x IMG 1872 4284x5712x IMG 1873 2642x3522x IMG 1874 4032x3024x IMG 1875 4032x3024x

Zdroj: makerworld

Zdroje: iphone-ticker.de, makerworld.com, macworld.com

