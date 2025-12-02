Samsung Galaxy Z TriFold představen, překvapení na konci roku

Zdroj: Samsung
Různě se spekulovalo, kdy Samsung představí své další ohebné zařízení z nové řady se dvěma ohyby. Nyní jsme se dočkali a novinka se jmenuje Samsung Galaxy Z TriFold, což tedy není úplně přesný název. Má jakoby tři časti displeje, ale jsou zde dva ohyby.
Skutečný tablet z mobilu
Do této chvíle jste si mohli koupit ohebný mobil Fold, díky čemuž jste měli v podstatě kdykoliv k dispozici menší tablet, ale v tomto případě se nabízí plnohodnotný. Vnější displej má 6,5 palců, ale při rozložení se nabízí rovnou 10palcová plocha. A to je již v podstatě tablet. Ve složeném stavu má Samsung Galaxy Z TriFold 12,9 mm, takže je to trochu silnější zařízení, ale jakmile jej rozložíte, dostanete se na 3,9 až 4.2 mm.
Současně je zde hmotnost 309 gramů, takže na mobil je to těžké, na tablet naopak lehké. Samsung integroval baterii o kapacitě 5600 mAh, což je na mobil dost, na tablet málo. Jsou zde tedy kompromisy, a to i v případě procesoru, jelikož nebyla použita novinka od Samsungu. Samsung sáhl po loňském Snapdragon 8 Elite. Což tedy není špatné, spíš naopak, jen to prostě není nejnovější a může to působit trochu divně.
I přes složitější konstrukci je zde odolnost vůči vodě a částečně vůči prachu, což je garantované certifikací IP48. Fotografická výbava odpovídá této řadě, zde se nedělaly nějaké dramatické změny.
Vzhledem k tomu, že došlo k takovému představení, bez velké show v naších končinách, je jasné, že novinka má omezenou dostupnost. Samsung Galaxy Z TriFold první míří na domácí korejský trh, následně se dostane do USA a pak se dostane do některých asijských zemí. Evropa zatím není v plánu. Samsung Galaxy Z TriFold má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 50 900 Kč.
Samsung Galaxy Z TriFold Specifikace
- displej:
- hlavní 10,0″ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2 160 × 1 584 px, 1–120 Hz, 1 600 nitů)
- vnější 6,5″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2 520 × 1 080 px, 1–120 Hz, 2 600 nitů)
- procesor: Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm)
- RAM: 16 GB
- úložiště: 512 GB / 1 TB (bez podpory microSD)
- Operační systém: Android 16, One UI 8
- SIM: 2× Nano SIM, Multi eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,7, OIS)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 120°)
- 10 Mpx (teleobjektiv, f/2,4, OIS, 3× optický zoom, 30× digitální zoom)
- přední: 10 Mpx (vnější, f/2,2), 10 Mpx (vnitřní, f/2,2)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,7, OIS)
- Zabezpečení / Čtečka otisků: kapacitní čtečka otisků prstů na boku, Samsung Knox, Knox Vault
- Odolnost / IP certifikace: IP48, Gorilla Glass Ceramic 2 (vnější sklo), titanový pant, rám Armor Aluminum, záda z polymeru vyztuženého keramickými vlákny
- Konektivita: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
- rozměry a hmotnost: 159,2 × 75,0 × 12,9 mm (složený), 159,2 × 214,1 × 3,9–4,2 mm (rozložený), 309 gramů
- baterie a nabíjení: 5 600 mAh, 45W drátové nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové sdílení energie
Zdroj: fonearena.com
